fire.jpgایران وایر - فواد چوبین، زندانی سیاسی پیشین خبر داد که پس از ویدیوی اعتراضی صمد پورشه و آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای، نیروهای امنیتی به خانه این زندانی سیاسی سابق یورش برده‌اند و او اکنون ناچار به زندگی مخفی است.

فواد چوبین، زندانی سیاسی پیشین و دایی آرتین رحمانی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی پس از پخش یک ویدیوی اعتراضی، به خانه صمد پورشه یورش برده‌اند.

به گفته او، صمد پورشه روز ۱۴آبان۱۴۰۴ ویدیویی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن در واکنش به کشته‌شدن امید سرلک، تصویر علی خامنه‌ای را به آتش می‌کشد و می‌گوید: «شما با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دارد.»

به گفته فواد چوبین، ساعاتی پس از انتشار این ویدیو، صفحه اینستاگرام صمد پورشه از دسترس خارج شد و ماموران امنیتی به خانه او در یاسوج هجوم بردند. در این یورش تلفن همراه او ضبط شده، اما ماموران نتوانسته‌اند او را بازداشت کنند و او ناچار شده است به صورت مخفی زندگی کند. صمد پورشه در ویدیوی بعدی که پیش از ناپدید شدن صفحه‌اش منتشر شد، گفته بود: «هر بلایی سر من بیاید، کار حکومت اسلامی است.»

صمد پورشه، معترض اهل دهدشت، پیش‌تر نیز به دلیل اعتراضات سیاسی تحت پیگرد قرار گرفته بود. او اسفند۱۴۰۳ اعلام کرده بود که با لب‌های دوخته در دادگاه انقلاب یاسوج حاضر می‌شود. در همان پرونده، قاضی از او پرسیده بود «کشته‌شدن مردم چه ربطی به تو دارد» و او در پاسخ نوشته بود: «مردم غزه و لبنان چه ربطی به شما دارند که به خاطرشان مملکت را ویران کردید.» اتهام او در آن پرونده «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

او خودش در ویدیویی شرح آنچه که بر سرش رفت را گزارش می‌کند

صمد پورشه صبح امروز به دادگاه رفت و با قرار وثیقه اکنون آزاد شده است. اتهامات او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی‌ست. اتهاماتی واهی که برای دستگاه امنیتی دستمایه پرونده‌سازی برای فشار به شهروندان است.

