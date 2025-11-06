Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » کنایه زیدآبادی به شریعتمداری: مردم‌آزاری هم عالمی دارد!

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgاحمد زیدآبادی

در ولایت ما مردم‌آزاری را به پاسگاه ژاندارمری کشاندند. پیرمردی به وساطت پا پیش گذاشت و گفت؛ حالا قبلاً کاری کرده اما اخیراً طوری حرف زده است که انگار قصد ادامۀ مردم‌آزاری ندارد!

سخن پیرمرد بر مردم‌آزار سخت گران آمد و بر سر او فریاد زد؛ من کی و کجا چنین حرفی زده‌ام؟ من به مردم‌آزاری افتخار می‌کنم! حکایت مدیر مسئول کیهان است! از برخی رسانه‌ها خشم گرفته که چرا از قول او نوشته‌اند که مخالف برخورد سخت و بگیر و ببند در موضوع حجاب است!

از این رو لازم دیده که با صدای هرچه بلندتر اعلام کند که سخنش تحریف شده و همچنان با ضرس قاطع، حامی برخورد سخت در این باره است! ظاهراً مردم‌آزاری هم عالمی دارد!

volley1.jpg
صابر کاظمی؛ پسر خودساخته ای که نابودش کردند
macron.jpg
حمله عاشقانه زنهای برزیلی به مکرون

