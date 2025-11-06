احمد زیدآبادی

در ولایت ما مردم‌آزاری را به پاسگاه ژاندارمری کشاندند. پیرمردی به وساطت پا پیش گذاشت و گفت؛ حالا قبلاً کاری کرده اما اخیراً طوری حرف زده است که انگار قصد ادامۀ مردم‌آزاری ندارد!

سخن پیرمرد بر مردم‌آزار سخت گران آمد و بر سر او فریاد زد؛ من کی و کجا چنین حرفی زده‌ام؟ من به مردم‌آزاری افتخار می‌کنم! حکایت مدیر مسئول کیهان است! از برخی رسانه‌ها خشم گرفته که چرا از قول او نوشته‌اند که مخالف برخورد سخت و بگیر و ببند در موضوع حجاب است!

از این رو لازم دیده که با صدای هرچه بلندتر اعلام کند که سخنش تحریف شده و همچنان با ضرس قاطع، حامی برخورد سخت در این باره است! ظاهراً مردم‌آزاری هم عالمی دارد!