Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » سوالی از انقلابیونِ ضدِ آمریکاییِ داخل و خارجِ کشور

mamdani.jpgعلی قاینی

آهای انقلابیونِ عشق کوبیدن آمریکا مگر میشود یک مسلمانِ شیعه ی ضد اسرائیلی شهردار نیویورک بشود و خوشحال نباشید ؟ شیرینی گران شده یا دل و دماغ شادی کردن ندارید؟

چطور است که به هم تبریک نمیگویید و ممدانی را دیالوگ پر کاربرد گفتگوهای خود قرار نمیدهید هر چه باشد برای تغییر کاربری کاخ سفید از سیاست خانه به حسینیه به کارتان می آید . نمی آید ؟ البته که سکوت پر منفعتی ست چون اگر خوشحال باشید عملا دموکراسیِ بدون شورای نگهبان آمریکا را تایید کردید که اجازه داده یک مسلمان شیعه بتواند به جایگاه بالای مدیریتی در کلان شهر آمریکا برسد!

به روحیات شما این جور می آید که از پیروزی ممدانی پیروزی بسازید و خوشحال باشید و این پیروزی را پیروزی اسلام تعبیر کنند اما ساکتید؟

و چه بد که نه میتوانید شادی کنید و نه ابراز ناراحتی که اگر با شهردار شدن ممدانی در شهری از شهرهای شیطانِ بزرگ خوشحال شوید گل به خودی به خودیهایی زدید که سالهاست تلاش کرده اند دموکراسی و جمهوریت امریکا را به مسخره بگیرند و جمهوریت حاکم در ایران را محور دموکراسیهای عالم قرار دهند و اگر شادی نکنید در کنار ترامپی ایستاده اید که از پیروزی ممدانی ناخشنود است و در این وضعیت چقدر به شما می آید که در چهار راه چه کنم بایستید و حیرانِ این باشید که کدام طرفی بروید که برایتان بد نشود ...



مطلب قبلی...
ardakani.jpg
خبرگزاری سپاه: آب تهران در مرز تمام شدن است
مطلب بعدی...
fire.jpg
بازداشت صمد پورشه پس از آتش‌زدن تصویر خامنه‌ای؛ روایت او از حمله شبانه مأموران امنیتی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟
daily6-1.jpg
مراسم یادبود جمشید شارمهد با حضور نور پهلوی
one6.jpg
میترا حجار؛ از کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر تا بازداشت در سال ۱۴۰۱
newso.jpg
زوج‌های سینمای ایران که عشقشان به‌یادماندنی شد
daily6.jpg
با نخست وزیر جدید همجنسگرای هلند آشنا شوید
goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری

از سایت های دیگر

میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند
کودتای نرم جمهوری اسلامی۲؛ تلاشی برای بقای نظام در پوستینی نو
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند
one8.jpg
جشن تقدیر از تیم ملی فوتبال در سال ۵۷
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
goftar4-1.jpg
حقایقی درباره پرویز فنی‌زاده بازیگر نقش ماندگار «مش قاسم» در سریال «دایی جان ناپلئون»
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy