صفحه نخست » شناگری که توانست در سد کرج راه برود

ویدیوی منتشرشده در اینستاگرام یک شناگر ایرانی نشان می‌دهد که ۱۳ آبان در وضعیت خشکی بی‌سابقه سد امیرکبیر کرج، او توانسته است در این سد پیاده راه برود.

طبق آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران اکنون حدود ۷ درصد ظرفیت سد کرج پُر و حدود ۹۳ درصد ظرفیت مخزن این سد خالی است.

