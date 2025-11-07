مهدی تدینی در کانال تلگرامی خود نوشت:
مهدی تدینی در کانال تلگرامی خود نوشت:
شما رو با این بیست ثانیه تنها میگذارم
این اصل دعواست. تمام دعوا جمع شده در این بیست ثانیه
و این یکی از وجوه اصلی تمایز بین چپ و راسته
در همین زمین:
بخشی از سخنان تاریخی جان اف کندی، رئیسجمهور پرطرفدار حزب دمکرات امریکا:
هممیهنان آمریکایی من: نپرسید کشورتان برای شما چه خواهد کرد، بپرسید برای کشورتان چه کاری می توانید انجام دهید
My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
-John F. Kennedy
