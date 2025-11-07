Friday, Nov 7, 2025

شما رو با این بیست ثانیه تنها می‌گذارم

reagan.jpg

مهدی تدینی در کانال تلگرامی خود نوشت:

شما رو با این بیست ثانیه تنها می‌گذارم

این اصل دعواست. تمام دعوا جمع شده در این بیست ثانیه

و این یکی از وجوه اصلی تمایز بین چپ و راسته

در همین زمین:

بخشی از سخنان تاریخی جان اف کندی، رئیس‌جمهور پرطرفدار حزب دمکرات امریکا:

هم‌میهنان آمریکایی من: نپرسید کشورتان برای شما چه خواهد کرد، بپرسید برای کشورتان چه کاری می توانید انجام دهید

***

بازگشت به بالای صفحه 


