اینروزها "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا را تجربه می کنیم. چاخان های "آب و برق و گاز را مجانی می کنم" خمینی، جای خودش را به "آمریکا را دوباره قدرتمند/بزرگ می کنم" دونالد ترامپ داده است. چاخان های نادر (بچه محل ما در ایران)، خرده پایی که فقر و نداری را در همه ی عرصه ی زندگی می نوردید، هیچ جا خریدار نداشت، ولی گویا هر چه سران حکومت ایران و آمریکا خالی بندی می کنند، باز در میان سیاسیون ایرانی، دو جبهه باز می شود. درست مثل همیشه دو جبهه باز میشود: شرق و غرب. یک جبهه طرفدار ترامپ می شود و اون جبهه ی دیگر طرفدار این الاغ ها.

دکتر موسی عطازاده، نورولوژیست، در یک مقاله ی بلند بالا، منتشر شده در تلگرام پزشکان ایران، می نویسد که بسیاری از متخصصان سلامت روان و پژوهشگران، ویژگی‌های شخصیتی ترامپ را بررسی کرده‌اند و الگوهایی همسو با اختلال شخصیت خودشیفته (NPD)، تمایلات ضد اجتماعی و سوگیری‌های شناختی مانند اثر دانینگ-کروگر (1) در وی شناسایی کرده‌اند.... مثل ادعای:

"تنها من می‌توانم مشکل را حل کنم".

" بنزین... ما امروز در پنج ایالت مختلف گالنی 1.99 دلار داشتیم". (در حالی که ارزانترین بنزین در همان روز 2.71 دلار بوده).

"تورم خیلی پایین اومده، زیر دو در صد". در حالی که 2.9 در صد به نسبت سال 2024 بالاتر رفته بود. (2)

بیش از ۳۰٬۰۰۰ ادعای نادرست یا گمراه ‌کننده در دوران ریاست ‌جمهوری او ثبت شده است. بعضی از آنها عبارتند از:

" از ژنرال‌ها بیشتر درباره داعش می‌ دانم" ( 2016) .

"بهتر از دانشمندان، کووید-۱۹ را درک می‌ کنم" (2020).

"من بیشتر از هر کسی درباره تجارت می‌ دانم" (2018).

ترامپ مکررا ادعا می کرد که می ‌تواند جنگ روسیه و اوکراین را "در یک روز" پایان دهد (بیانیه‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳). ادعایی که ریشه در نادانی داشت و بدیهی بود که قابل تحقق نیست.

واقعیت آنست که به قول معروف "یه روده ی راست تو شکم این بابا نیست". درست مثل خمینی، که در اول انقلاب هر چه چاخان بود تحویل مردم داد. مثلا:

"در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد".

"خانه نخرید. همه را صاحب خانه می کنیم".

"حقوق ملت کرد به خود آنها واگذار می شود".

"همه ی احزاب در ابراز عقیده آزاد هستند".

"مارکسیست ها در ابراز عقیده آزاد هستند".

"ما زندان سیاسی نخواهیم داشت".

"پول نفت را سر سفره ی مردم می آورم".

و یک مشت اراجیف و دروغ دیگر. (3)

آنوقت یک مشت ایرانی خارج از کشوری (سلطنت طلب، مجاهد و یا بعضی از چپی ها همانند مهتدی ها) به "امامزاده دونالد" روی آورده اند و به طبل تو خالی ی "ایران رو دوباره بزرگ کنیم" او می بالند. اینها با نادیده گرفتن افکار فلسفی ی خود (چه پندارهای مذهبی یا سکولار) دنبال مهدی موعود ( تو بخوان ترامپ) هستند. کسی که با شمشیر چوبی ی دن کیشوت مابانه ی خود "بهشت موعود ایران بزرگ" را به آنها وعده داده است. اینها طبل "ایران رو دوباره بزرگ کنیم" (عظمت را دوباره به ایران باز گردانیم) ترامپ را آژیر آمبولانس خود کرده و در خارج از کشور ویراژ می دهند. اینان پرچم شیر و خورشیدشان را هم هر چه بلند تر و عظیم تر در هوا اینطرف و آنطرف به رخ همگان می کشانند. گویا عظیم تر بودن پرچمشان دلیل محکمتری بر صحت و سقم شان می شود.

از سوی دیگر بخشی از "خوش نشینان خارج از کشوری" به نام "دفاع از کرامت ملی" گل کرده اند. اینان همان سیاستی را دنبال می کنند که حزب توده و حزب رنجبران در سالهای بعد از انقلاب می کردند. دسته ای که عرق ملی شان گل کرده و گویا فراموش کرده اند که رژیم ایران هر ساله صدها نفر را اعدام میکند (دست‌ کم ۹۷۵ تن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند). (4)

اگر در سرزمینی، تاریخ به همانگونه که در گذشته اتفاق افتاده بود دوباره تکرار شود، نشانه ی آنست که مردم آن کشور، آن را به فراموشی سپرده، به بیماری ی آلزایمر مبتلا شده اند، یا آگاهی شان عیب و نقصی فنی داشته یا در کوما زندگی می کنند. مروری بر تاریخ سالهای بعد از 57 بیاندازیم:

میزگردی از سران حزب توده در زندان انجام گرفت (هشت عضو کمیته مرکزی) که عمویی مسئول گردانندگی آن بود. علیرغم مدارک و مناصب بالا، اینان وجود و شخصیت خود را زیر سوال می بردند. عمویی، بیست و پنج سال در زندان سلطنتی زندانی بود و حالا مصاحبه یا میز گردی را با اعضای کمیته ی مرکزی ی حزب توده و توبه های آنان می چرخاند. بیچاره جمله اش را "با سلام به امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار ج. ا. ایران، با درود به ایثار گران جبهه ی نبرد ...." شروع کرد. این همان چیزی بود که سالها قبول داشتند. اما در جملات بعدی به "اقدامات خلاف، غیر قانونی و خیانت بار حزب توده ....." اشاره می کند. در جریان بازجویی‌ها و شکنجه تقی کی‌منش و ۱۳ تن دیگر از اعضای حزب درگذشته بودند و از این رو در میزگردهای تلویزیونی دیده نشدند.

به هر جهت، باور کنید که من هیچ اقدام خلاف، غیر قانونی و خیانت آمیز بر علیه حکومت اسلامی از حزب توده در تمامی اعمالشان در سالهای بعد از انقلاب ندیده بودم. عمویی در ادامه ی صحبتهایش از "خلوص نیت برادران شکنجه گر " صحبت می کند. بعدا هم به "سازمان برون مرزی ی حزب" که مدعی شده بود "بخش راست حکومت آنها را تحت شکنجه به مصاحبه آورده" اشاره می کند و می گوید که این ادعاها درست نیست. (5)

البته سالها بعد در ویدئویی گفت: "دستانم را بستند و از یک حلقه من را آویختند. نوک پنجه‌هایم روی زمین بود. انگار تک‌تک جوارح بدنم بیرون کشیده می‌شد. مثل پاندول تکانم می‌دادند تا این‌که ایست قلبی کردم.» و از آنجایی که بازجوها عجله دارند زود به نتیجه برسند، در همان حالت پاندول، «شلاق را برمی‌دارند درست مثل یک لاشه گوسفند که در قصابی آویخته است»، با شلاق می‌زنند بازجوها می‌خواستند رابطه سیاسی خود را با همسر خمینی فاش کند: «وقتی اولین بار من را به تخت بستند که کابل بزنند، هر دو بازجویم دست به سوی آسمان بالا بردند و گفتند بارالها، برای عظمت اسلام می‌زنیم. در لابه‌لای زدن‌ها، وقتی به نهایت ضعف رسیدم، بازجو گفت مصاحبه می‌کنی؟ پذیرفتم". او را با تسمه به تخت بسته بودند و به کف پایش کابل می‌زدند، در بدعتی که حتی در زمان شاه تجربه نکرده بود، در دهانش پتو می‌کردند و روی سرش می‌نشستند تا احساس خفگی کند. بدین ترتیب زندانی نمی‌تواند از طریق فریاد زدن و تقلا کردن، اندکی هم شده، بر درد فائق آید. وی در بخشی از خاطراتش می‌گوید بازجوها ورزیده کار می‌کردند و فنی شکنجه می‌دادند و نهایت ابتکار را به کار می‌بردند تا خشونت در حد اعلا باشد، ولی قربانی زیر شکنجه نمیرد. با این حال او از بیش از ۱۰ تن از هم حزبی‌هایش یاد می‌کند که پیش از دادگاه و در جریان بازجویی، زیر شکنجه جان سپردند: محسن علوی، علی شناسایی، رضا شلتوکی، گاکیک آوانسیان، تقی کی منش، حیدر مهرگان (رحمان هاتفی)، غلامحسین قناعتی، حسن قزلچی، حسین پور و غیره." (6)

اینان در حمایت از جنایات رژیم اسلامی یا دلخوش بودند یا مشنگ. در هر دو صورت، تاوانش را پس می دادند. اگر آدمهای بیسوادی بودند، می گفتی اسکول هستند و مثل نادر چاخان (بچه ی محل ما تو ایران) دنبال یه نخ سیگاری بودند. اگر کاسب بودند و دنبال کلاه گذاشتن سر مردم و خلق الله ، همانند قرمساق هایی همچون "بابک زنجانی" و تخم و ترکه های دیوث هایی مثل "قالیباف"، شمخانی، " احمد رضا رادان" و یا بقیه ی آقازاده ها، کلاه برداری می کردند. بعدش هم به کانادا، انگلیس یا حتا به کشور سخیف آمریکا مهاجرت می کردند. شاید هم مثل همین "موسویان" (سفیر پیشین ایران در آلمان)، محسن سازگارا (از بنیانگذاران سپاه پاسداران)، محمدجعفر امیرمحلاتی دیپلمات سابق ایرانی (سفیر ایران در سازمان ملل متحد از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸)، یا توله های حسین روحانی و معصومه ی ابتکار، بنابر هر دلیلی مقیم آمریکا می شدند با شغل هایی پول ساز، مثل تدریس در دانشگاههای آمریکا.

اینان اما یک مشت تحصیل کرده بودند که بقول معروف برای خدمت به خلق، به ایران آمده بودند و تا قبل از دستگیری شان (حتی تا آخر عمرشان) کاری جز هدایت مردم و مریدانشان به جانب این قرمساق (خمینی) و انصارش نکرده بودند. اینان هر کسی را هم که فکر می کردند ضد رژیم بود، لو می دادند. آنقدر هم با هوش بودند که بین همه ی چپی ها اگر انشقاق ایجاد نکردند، یک جورهایی شک بینشان انداختند و آخوند خمینی را به جای فولکس واگن جا زده و رهبر ضد امپریالیست معرفی کردند.

برای من همیشه این سئوال مطرح بود که چرا اینها جان خودشان را در طبقی گذاشتند که صاحبانش، تاریخا، یکی از ددمنش ترین موجودات روی زمین بودند. این در حالی است که در تاریخی نه چندان دور، فرزند آخوند "فضل الله نوری" در زمان اعدام او کف می زده و این فرزند، پدر "نورالدین کیانوری" بود. البته کیانوری خود یکی از سخت کوش ترین مدافعان خمینی شده بود.

گویا آنها علیرغم عدم اعتقادشان به مذهب، تاریخ اسلام و شجره ی خود را فراموش کرده بودند. آنان با آگاهی از آیات قرانی (چه زمانی که محمد در مکه می زیست و چه آنگاه که به مدینه فرار کرد، چگونگی به حکومت رسیدن او، قتل عام مخالفین و تخریب بت های "لات، عزی و منات") طرفدار این رژیم شده بودند. به عبارت دیگر، اینها با تمامی آگاهی و دانش از مذهب و عملکرد تاریخی اش به حمایت از نوادگان خلفش متوصل شده بودند.

روشنفکران ما علیرغم آشنایی شان با تاریخ مذهب و نقش آن در ایران، حداقل از زمان مشروطه به بعد، همچون سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ،آخوند میرزای شیرازی ،شیخ فضل‌الله نوری، آخوند سید ابوالقاسم کاشانی، و نگاه ارتجاعیشان به تمدن، برابری، عدالت اجتماعی، زن و ...فریب سخنان آخوند خمینی و انصارش را خوردند. چرا؟

یکی دیگر ازمهمترین سئوالات آنست که اگر حکومت پهلوی با اعتقاد به باز کردن "تمدن بزرگ" و به قول خودش "تلاش برای تبدیل ایران به یک کشور پیشرفته" را داشت، چرا سه هزار آخوند به پیشتازش می رفتند؟ چرا کتب اینها که سراسر، پرداختن به بالا تنه و پایین تنه ی انسان و اینکه چگونه به آخوندها خمس و ذکات پرداخت کردن است، ممنوع النشر بود؟ چرا کتاب "فیلسوف نما های آخوند مکارم شیرازی" به پیشنهاد ساواک به عنوان کتاب سال معرفی شد، در حالی که کتاب خواندن از نظر ساواک جرم محسوب می‌شد؟ چرا جفنگیات خمینی و امثالش در زمان حکومت پهلوی در ایران ممنوع بودند؟ آنچه که در رساله ی خمینی و امثالهم میتوان یافت، علاوه بر موارد فوق، بی احترامی به حرمت انسانها، بخصوص زنان است. مثلا: "زنی که نُه سالش تمام نشده و زن یائسه، عدّه ندارد؛ یعنی اگرچه‎ ‎‏شوهرش با او نزدیکی کرده باشد بعد از طلاق می‌تواند فوراً شوهر کند‏ (مسأله 2510). (7)

چقدر درد آور است که در قرن بیست و یکم، قوانینی درباره ی ازدواج و طلاق با دختر نه ساله نوشته شود.

آیا ادعاهای "محمد رضا پهلوی" به کمر بسته بودنش به امام رضا، نجات دادنش "در حین فرو افتادن از اسب، توسط حضرت ابوالفضل (ع) فرزند برومند حضرت علی(ع) " و ادعای اینکه "دست مبارکش (علی) جامی بود و به من امر کرد که مایعی را که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد" و گفتگوی او در کاخ سلطنتی سعدآباد در حال قدم زدن با امام زمان "چهره ملکوتی دیدم که بر گرد عارضش هاله‌ای از نور مانند صورتی که نقاشان غرب از عیسی‌بن مریم می‌ سازند" و بردن زن و بچه هایش به حج و اعتقادات شدید مذهبی اش، در ارائه ی خرافات در جامعه ما نقشی نداشت؟ آیا اشاعه ی خرافات پهلوی در شبی که مردم به پشت بام خانه هاشان رفته و فریاد بر آوردند که "مردم چه وقته خوابه، عکس آقا تو ماهه"، ردی نداشت؟ (8، 9 و 10)

این که طبق اظهارات داریوش همایون، آخرین وزیر اطلاعات محمدرضا پهلوی، تعداد مساجد در ابتدای حکومت پهلوی دوم حدود ۲۰۰ باب بود و در پایان دوران سلطنت او به حدود ۵۵ هزار باب افزایش یافت، نقشی در شکل گیری ی حکومت اسلامی نداشت؟ آیا اجرای برنامه "جشن سپاس" که حدود 66 نفر از زندانیان مذهبی (در بهمن ماه سال 1355) از زندان قصر آزاد شدند، نقشی در براندازی ی رژیم پهلوی نداشت؟ چرا ۶۶ نفر از زندانيان سياسی، تو بخوان سران رژیم خمینی (محمد مهدی ابراهيم عراقی ـ حبيب الله عسگر اولادی ـ مهدی کروبی ،انواری، حاج حیدری ......) در سال ۵۵ از زندان با حبس های ابد آزاد شدند؟ بیاد بیاوریم که اعتراضات دانشجویی در مهر ماه 1356 شروع شد و این زمینه و آغاز مبارزه بر علیه رژیم پهلوی بود که چند ماه بعد نامه ی کذایی بر علیه خمینی نوشته شد.(11)

در یکی از شبهای بحرانی کسالتم مولای متقیان علی ‌علیه‌السلام را به خواب دیدم که در حالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته بود، در دست مبارکش جامی بود و به من امر کرد که مایعی را که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبود رفت». محمدرضا پهلوی، مأموریت برای وطنم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1350، ص 87.

2 شاه مدعی است مورد توجه ائمه اطهار و فرزندان ائمه قرار گرفته، به جریان سفر او به امامزاده داود باز می‌گردد. او می‌گوید که در یکی از این سفرها در حالی که او و خانواده‌اش سوار بر اسب مسیر پر پیچ و خم امامزاده را می‌پیمودند، ناگهان پای اسبی که او بر آن سوار بود لغزید و او با سر به روی سنگی سخت و ناهموار پرتاب شد، اما هیچ آسیبی ندید: «همراهان من از اینکه هیچگونه صدمه‌ای ندیده بودم، فوق‌العاده تعجب می‌کردند. ناچار برای آنها فاش کردم که در حین فرو افتادن از اسب، حضرت ابوالفضل(ع) فرزند برومند حضرت علی(ع) ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت» - محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، تهران، انتشارات شهرآب،1371،ص96.

در کودکی واقعه‌ای که توجه مرا به عالم معنی بیش از پیش جلب نمود، روزی روی داد که با مربی خود در کاخ سلطنتی سعدآباد در کوچه‌ای که با سنگ مفروش بود قدم می‌زدم. در آن هنگام ناگهان مردی را با چهره ملکوتی دیدم که بر گرد عارضش هاله‌ای از نور مانند صورتی که نقاشان غرب از عیسی‌بن مریم می‌سازند، نمایان بود. در آن حین به من الهام شد که با خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم رو به‌ رو هستم. مواجهه من با امام آخر زمان چند لحظه بیشتر به طول نینجامید که از نظر ناپدید شد و مرا در بهت و حیرت گذاشت. در آن موقع مشتاقانه از مربی خود سؤال کردم: او را دیدی؟ مربی متحیرانه جواب داد: «چه کسی را دیدم؟ اینجا که کسی نیست! اما من این قدر به اصالت و حقیقت آنچه که دیده بودم اطمینان داشتم که جواب مربی سالخورده من کوچک‌ترین تأثیری در اعتقاد من نداشت. همان، ص 97.

آن روز که آ‌‌‌نها مرا از نزدیک هدف گلوله قرار دادند، این غریزه‌ام بود که نجاتم داد. چون وقتی که آن شخص با تفنگ خود به طرف من نشانه رفت، من به طور غریزی به یک نوع چرخش دورانی به دور خود مبادرت کردم و در یک لحظه قبل از آنکه او قلب مرا هدف قرار دهد، خود را به کناری کشیدم و گلوله به شانه‌ام اصابت کرد. یک معجزه... فقط کار یک معجزه بود که مرا نجات داد... بر اثر یک معجزه که توسط خداوند و پیغمبران اراده شده بود نجات یافتم

-اوریانا فلاچی، مصاحبه با تاریخ‌سازان جهان، تهران، انتشارات اساطیر، ص 87.

بحث من البته نه در چگونگی ی شکل گرفتن رژیم جنایتکار اسلامی، نقش نظام سرمایه داری ی جهانی در معرفی ی خمینی، مذاکرات گوادولپ و اشاعه ی خرافه پرستی رژیم پهلوی نیست، چرا که رژیم پهلوی خود تاریخا بخشی از نظام سرمایه داری جهانی و آماده کردن اسلام سیاسی در ویرانی ی منطقه به حساب می آید. تلاش من اما در بازیابی و چرایی ی دفاع بخشی از سازمان های سیاسی ی چپ از این حکومت وحشی و ددمنش است.