به گزارش خبرگزاری موج، زرین احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، روز گذشته درگذشت. مراسم تشییع این مرحومه صبح امروز جمعه ۲۳ آبان برگزار شد و جمعی از دوستان، بستگان و همراهان خانواده در این مراسم حضور یافتند.

محمود احمدی‌نژاد که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریاست دولت‌های نهم و دهم را بر عهده داشت، این روزها در سوگ از دست دادن یکی از نزدیکان خود به سر می‌برد. خبر درگذشت خواهر وی، واکنش برخی فعالان سیاسی و اجتماعی را به همراه داشته و پیام‌های تسلیت متعدد به خانواده احمدی‌نژاد ارسال شده است.

پیام تسلیت شورای گفتمان به سوی بهار

جزئیات بیشتری درباره محل دفن زرین احمدی‌نژاد و برنامه‌های یادبود وی تاکنون از سوی خانواده یا منابع رسمی منتشر نشده است.