یورونیوز - استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن و متخصص مسائل اسرائيل می‌گوید برای نخستین بار در چند دهه اخیر، کشورهای منطقه نه ایران که اسرائيل را عنوان تهدید اصلی در خاورمیانه می‌شناسند و این می‌تواند فرصتی برای تهران برای بازسازی روابط دیپلماتیکش باشد.

با گذشت چند ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه، هنوز سایه شکل‌گیری یک درگیری مجدد بین ایران و اسرائيل بر سر منطقه سنگینی می‌کند. هرچند گروهی معتقدند طرفین حالا به یک موازنه نسبتا پایدار دست یافته‌اند اما با این حال برخی تهدیدات از سوی مقام‌های دو طرف و به ویژه از سوی اسرائيل، باعث می‌شود تا ناظران سیاسی و کارشناسان مسائل خاورمیانه امکان از سر گیری جنگی فراگیرتر بین دو طرف را دور از ذهن ندانند.

برای بررسی آخرین شرایط در منطقه و به ویژه تحلیل نگاه مقام‌های اسرائيلی به سراغ نیتن براون، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جرج واشینگتن آمریکا رفتیم. کسی که متخصص مسائل خاورمیانه و به ویژه سیاست در اسرائيل است. آقای براون معتقد است «برای نخستین بار در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها اسرائیل را به‌جای ایران، تهدید اصلی امنیتی منطقه می‌دانند.» اتفاقی که به باور این استاد دانشگاه جرج واشنگتن می‌تواند فرصتی برای ایران باشد تا روابط دیپلماتیک خود را بازسازی کند.

در ادامه نسخه کامل مصاحبه با دکتر نیتن براون، استاد دانشگاه جرج واشنگتن و متخصص مسائل خاورمیانه را می‌خوانید.

برای نخستین سوال، شما وضعیت کنونی خاورمیانه را چگونه توصیف می‌کنید؟ آیا می‌توان گفت بعد از برقراری آتش‌بس در غزه، نظم جدیدی در منطقه شکل گرفته است؟

من آن را «نظم» نمی‌نامم. آنچه اکنون شاهد آن هستیم چند شیوه‌ی متفاوت از اداره‌ی امور است که با یکدیگر در رقابت‌اند. یکی از این‌ها نوعی نظم به رهبری اسرائیل است، اما به‌نظر من چنین چیزی جواب نخواهد داد.

اسرائیل بدون تردید قدرت نظامی برتر منطقه است و از توانایی‌های دیپلماتیک چشمگیری برخوردار است، اما فاقد سرمایه سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی لازم برای تسلط بر منطقه است. بنابراین، منطقه‌ای تحت سلطه اسرائیل شکل نخواهد گرفت. با این حال، در میان رهبران اسرائیلی کسانی هستند که این وضعیت را یک فرصت می‌دانند.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

در واقع، آنچه ما در سال گذشته شاهدش بودیم، نه فقط دو سال گذشته، بلکه بیشتر در همین سال اخیر، تلاش اسرائیل برای گسترش نفوذ خود در نقاط مختلف به‌صورت هم‌زمان بود: لبنان، سوریه، غزه، کرانه‌ی باختری، ایران. آن‌ها از همه مزیت‌های خود استفاده کردند، اما نتوانستند نظم جدیدی ایجاد کنند.