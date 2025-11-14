Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » اعتراف بی‌سابقه محسن امین‌زاده، معاون پیشین وزارت خارجه

aminzadeh.jpgچینی‌ها گفتند حاضر به پرداخت هزینه برای ماجراجویی‌های شما نیستیم

کیهان لندن - محسن امین‌زاده، معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی طی سخنانی در بیست و یکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با تأکید بر اینکه امروز ما در میانه جنگ واقعی با اسرائیل و متحدانش به ویژه آمریکا هستیم، گفت: این جنگ پایان پیدا نکرده؛ چون قراری برای پایان جنگ تعریف نشده است.

وی ادامه داد: به لحاظ اقتصاد جنگ، نه تنها آمادگی نداشتیم، بلکه دچار فقر و عقب ماندگی در فرایند توسعه بودیم و در پی بحران های پی‌در‌پی، دچار سردرگمی جدی هم شده‌ایم و فشار اقتصاد بحرانی جنگ، به شکل بسیار نگران کننده ای ناکارآمدی‌های نظام را برجسته کرده است و نوعی خلاء حکمرانی در اداره امور دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه ایران بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی خودش بعد از انقلاب را تجربه می‌کند، تصریح کرد: چینی‌ها بارها به ما اعلام کرده‌اند که خواهان همکاری‌های اقتصادی بسیار جدی با ایران هستند، اما حاضر به پرداخت هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی نیستند.

14topA.jpg
وقتی در سخنرانی خاتمی منبر سیاسی جای واقعیت را می‌گیرد
majlis.jpg
بشارت تازه آقای نایب رییس مجلس برای مردم شریف ایران

