چینی‌ها گفتند حاضر به پرداخت هزینه برای ماجراجویی‌های شما نیستیم



کیهان لندن - محسن امین‌زاده، معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی طی سخنانی در بیست و یکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با تأکید بر اینکه امروز ما در میانه جنگ واقعی با اسرائیل و متحدانش به ویژه آمریکا هستیم، گفت: این جنگ پایان پیدا نکرده؛ چون قراری برای پایان جنگ تعریف نشده است.

وی ادامه داد: به لحاظ اقتصاد جنگ، نه تنها آمادگی نداشتیم، بلکه دچار فقر و عقب ماندگی در فرایند توسعه بودیم و در پی بحران های پی‌در‌پی، دچار سردرگمی جدی هم شده‌ایم و فشار اقتصاد بحرانی جنگ، به شکل بسیار نگران کننده ای ناکارآمدی‌های نظام را برجسته کرده است و نوعی خلاء حکمرانی در اداره امور دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه ایران بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی خودش بعد از انقلاب را تجربه می‌کند، تصریح کرد: چینی‌ها بارها به ما اعلام کرده‌اند که خواهان همکاری‌های اقتصادی بسیار جدی با ایران هستند، اما حاضر به پرداخت هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی نیستند.