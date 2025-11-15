Saturday, Nov 15, 2025

fiaz.jpgفیاض زاهد عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت کناره‌گیری کرد

ایران اینترنشنال - فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به رییس شورا از سمت خود استعفا کرد. او دلیل کناره‌گیری را «نارضایتی‌ها از مواضع و نوشته‌هایش» و همچنین «محدود شدن استقلالش در بیان دیدگاه‌ها» اعلام کرده است.

او در نامه کوتاه استعفا به تفاوت میان تجربه‌اش در دولت با انتظاراتش پیش از پذیرش مسئولیت اشاره کرده و نوشته است: «تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و‌ بی‌گاه موجب نارضایتی‌هایی شده است.»

زاهد در بخشی از نامه «تحمل و مدارای رییس‌جمهور» در یک سال گذشته را «سرمایه خود» خوانده است.

در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در نامه‌ای با کناره‌گیری زاهد موافقت کرد.

پشت صحنه استعفا

زاهد ساعاتی پیش از نامه استعفا، در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی، رییس‌ دولت پیشین جمهوری اسلامی، به عنوان معاون پزشکیان را «کج‌تابی» خواند و ابراز «شرمساری» کرد.

او نوشت: «خیلی با خودم‌ کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی، معاون رییس‌جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خود شرمنده‌ام.»

زاهد در این توییت به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، با حکم پزشکیان به عنوان معاون او و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره دارد. سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم ریاست ستاد تحول را بر عهده داشت و از همراهان نزدیک رئیسی در آستان قدس بود.

علی‌اصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به مسعود پزشکیان و مدیرمسئول رسانه انصاف‌نیوز، که به‌عنوان مشاور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر پزشکیان نیز فعالیت می‌کند، در واکنش به این پست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «شورای اطلاع‌رسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد.»

او اظهار شرمساری یکی از اعضای دولت «از یک انتصاب رییس‌جمهور» را «تاسف‌بار» خواند و نوشت که شورای اطلاع‌رسانی دولت باید با تصمیم‌های دولت «همراه و همدل» باشد.

انتقاد به دولت و سیاست‌های کلان حکومت

زاهد که به‌عنوان یکی از چهره‌های جریان اصلاح‌طلب شناخته می‌شود و سابقه نمایندگی در نخستین دوره شورای اسلامی رشت را دارد، در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲روزه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، با صراحت بیشتری رویکردهای کلان نظام و مواضع دولت را به چالش می‌کشید.

او سوم آبان، در واکنش به اظهارات پزشکیان درباره راحت بودن گفت‌وگو میان طیف‌های مخالف درون حکومت، همراه با عباس عبدی و محمد مهاجری، دو روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی تاکید کرد که گفت‌وگو در وضعیت کنونی «نه‌تنها راحت نیست، اگر ناممکن نباشد، پرهزینه» است.

استدلال آن‌ها در این مقاله این است که حکومت و نهادهای اصلی آن نه شرایط گفت‌وگوی برابر ایجاد کرده‌اند، نه به پیش‌شرط‌های اولیه مثل «به رسمیت شناختن دیگری، امنیت در بیان نظرات، وجود رسانه آزاد، استقلال قضایی، قواعد منصفانه گفت‌وگو و برابری نسبی قدرت» باور دارند.

زاهد و دیگر نویسندگان در بخشی از این مقاله «روحانیت و ائمه جمعه» را به «خروج از میدان گفت‌وگو» متهم کردند.

نقد امنیتی-نظامی و هشدار درباره گرایش‌های جنگ‌طلبانه

زاهد که به دلیل عضویت در حزب اعتماد ملی و فعالیت در کارزار انتخاباتی مهدی کروبی در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸، مورد انتقاد طیف محافظه‌کار جمهوری اسلامی است، سوم مهر در گفت‌وگو با رسانه خبرآنلاین گروه‌هایی درون حاکمیت را به عمل «جاهلانه یا خائنانه» در خصوص موضوعاتی چون «بستن تنگه هرمز، خروج از ان‌پی‌تی و تقابل نظامی با اسرائیل» متهم کرد.

۲۴ تیر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به مواضع فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گفت که کارهای نظامی برای بستن تنگه هرمز انجام شده است.

زاهد همچنین بر خلاف روایت غالب جمهوری اسلامی درباره موفقیت‌های به دست آمده در جریان جنگ ۱۲روزه، در یک گفت‌وگوی تصویری گفت: «در این جنگ من هر روز گریه کردم، از تحقیر کشور در این جنگ ناراحت بودم.»

او در گفت‌وگوی دیگری خطاب به حاکمیت، پیشگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه را «انتخاب و تصمیم درست» خواند و هشدار دارد که بازگشت تحریم‌ها «بهانه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به حمله نظامی علیه ایران» خواهد بود.

