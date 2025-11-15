فیاض زاهد عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت کناره‌گیری کرد

ایران اینترنشنال - فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به رییس شورا از سمت خود استعفا کرد. او دلیل کناره‌گیری را «نارضایتی‌ها از مواضع و نوشته‌هایش» و همچنین «محدود شدن استقلالش در بیان دیدگاه‌ها» اعلام کرده است.

او در نامه کوتاه استعفا به تفاوت میان تجربه‌اش در دولت با انتظاراتش پیش از پذیرش مسئولیت اشاره کرده و نوشته است: «تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و‌ بی‌گاه موجب نارضایتی‌هایی شده است.»

زاهد در بخشی از نامه «تحمل و مدارای رییس‌جمهور» در یک سال گذشته را «سرمایه خود» خوانده است.

در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در نامه‌ای با کناره‌گیری زاهد موافقت کرد.

پشت صحنه استعفا

زاهد ساعاتی پیش از نامه استعفا، در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی، رییس‌ دولت پیشین جمهوری اسلامی، به عنوان معاون پزشکیان را «کج‌تابی» خواند و ابراز «شرمساری» کرد.

او نوشت: «خیلی با خودم‌ کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی، معاون رییس‌جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خود شرمنده‌ام.»

زاهد در این توییت به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، با حکم پزشکیان به عنوان معاون او و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره دارد. سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم ریاست ستاد تحول را بر عهده داشت و از همراهان نزدیک رئیسی در آستان قدس بود.

علی‌اصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به مسعود پزشکیان و مدیرمسئول رسانه انصاف‌نیوز، که به‌عنوان مشاور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر پزشکیان نیز فعالیت می‌کند، در واکنش به این پست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «شورای اطلاع‌رسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد.»

او اظهار شرمساری یکی از اعضای دولت «از یک انتصاب رییس‌جمهور» را «تاسف‌بار» خواند و نوشت که شورای اطلاع‌رسانی دولت باید با تصمیم‌های دولت «همراه و همدل» باشد.