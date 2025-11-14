Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » با دستور شورای عالی امنیت ملی، رسانه ها از نوشتن درباره کشف اجساد در کرج منع شدند

karaj.jpgبنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تماس با رسانه‌های تصویری، نوشتاری و آنلاین در ایران دستور داده است که از انتشار هر شکلی از محتوا درباره موضوع کشف ده‌ها جسد در بستر خشک‌شده سد کرج خودداری کنند.

طبق این اطلاعات دریافتی، به رسانه‌ها اطلاع داده شده که پرونده این موضوع برای بررسی با هدف شناسایی منشاء خبر به وزارت اطلاعات سپرده شده و از رسانه‌ها خواسته شده است که نه در تایید و نه در تکذیب کشف اجساد مطلبی منتشر نکنند.

علاوه بر این، طی هفته‌ آینده تعدادی از رسانه‌ها در قالب «تور رسانه» برای بازدید به سد کرج خواهند رفت.

خبر ۷۴ جسد از کجا آمد؟

۱۹ آبان حساب کاربری ایران‌بریفینگ که خود را یک نهاد حقوق بشری در زمینه «پوشش جنایت‌های سپاه و نقض حقوق بشر در ایران» معرفی می‌کند، به نقل از روزنامه محلی پیام سپیدار که در استان البرز منتشر می‌شود، نوشت که با پایین رفتن سطح آب در مخزن سد کرج و پدیدار شدن بستر سد، ۷۴ جسد ناشناس «که با دست و پای بسته و در پوشش های همچون پلاستیک ،فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند» پیدا شد.

این حساب کاربری مدعی شد که روزنامه سپیدار چند ساعت پس از انتشار گزارش، بخش مربوط به یافتن اجساد را از وب‌سایت خود حذف کرده است.

این خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. سرعت بازنشر خبر به حدی بود که استانداری، شرکت آب منطقه‌ای و پزشکی قانونی استان البرز در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های جداگانه اما تقریبا همزمان به آن واکنش نشان دادند.

قدرت‌الله سیف، معاون معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، سه‌شنبه ۲۰ آبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها آن را «شایعه‌ای با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی»، «کاملا ساختگی» و «کذب محض» خواند.

او همچنین گفت که عاملان انتشار این خبر به دلیل «تشویش اذهان عمومی» به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

همزمان، شرکت آب منطقه‌ای البرز در بیانیه‌ای این خبر را «کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی» خواند.

اداره‌کل پزشکی قانونی البرز هم همان روز اعلام کرد: «طی هفته‌های اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشته‌ایم.»

روزنامه پیام سپیدار هم در یک اطلاعیه‌ «انتشار چنین مطلبی» را تکذیب کرد و نوشت تصویری که از صفحه نخست این روزنامه به‌تاریخ ۱۸ آبان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود «ساختگی و دست‌کاری‌شده» است.

حساب کاربری ایران‌بریفینگ که به نظر می‌رسد برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده باشد، در توییتی دیگر اعلام کرد که «اطلاعاتی از چند روزنامه‌نگار داخلی» درباره ۷۴ پیکری که «اواسط تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در بستر سد کرج» پیدا شده بود دریافت کرده و پس از راستی‌آزمایی آن‌ها را منتشر خواهد کرد.

