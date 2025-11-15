خلاصه مقاله عطا محامد در ایران وایر

در پی انتشار عکس پروفایل لینکدین هانیه صفوی، دختر کوچک سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته شد؛ تصویری بی‌حجاب که با توضیحاتی درباره سکونت او در استرالیا و فعالیتش در حوزه مشاوره و روان‌شناسی، به‌سرعت بحث‌برانگیز شد و ساعاتی بعد صفحه‌اش حذف گردید. هم‌زمان، ویدیویی از او در اینستاگرام منتشر شد که رویکردی انتقادی و فمینیستی داشت و تضاد روشنی با باورهای پدرِ سخت‌گیر و مدافع حجاب اجباری ایجاد می‌کرد.

این تناقض خانوادگی زمانی پررنگ‌تر شد که حمزه رحیم‌صفوی، پسر فرمانده پیشین سپاه، نیز با اظهاراتی انتقادی علیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و وابستگی به روسیه خبرساز شد؛ سخنانی که در شرایط معمول می‌توانست برای بسیاری از منتقدان هزینه امنیتی در پی داشته باشد. توجه افکار عمومی به خانواده صفوی نشان داد که فاصله آشکاری میان نسل اول وابسته به ساختار قدرت و نسل‌های بعدی این خانواده شکل گرفته است.

یحیی رحیم‌صفوی، متولد ۱۳۳۱، از دوران پیش از انقلاب وارد فعالیت‌های سیاسی شد و پس از تشکیل سپاه پاسداران، به‌سرعت در رده‌های فرماندهی قرار گرفت. او در جنگ ایران و عراق از فرماندهان ارشد بود و بعدها نخستین فردی شد که مستقیما از سوی علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب شد. حضور او در سال‌های نخست انقلاب و جنگ، همراه با آموزش‌های برون‌مرزی و مشارکت در عملیات‌های داخلی، چهره‌ای امنیتی و سخت‌گیر از او ساخته است.

در دوران فرماندهی ده‌ساله صفوی، سپاه بیش از گذشته به ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. اظهارات تند او درباره مطبوعات و مخالفان، و نقش مستقیمش در سرکوب اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۷۸، بخشی از کارنامه امنیت‌محور اوست؛ کارنامه‌ای که پس از پایان فرماندهی نیز در جایگاه مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ادامه یافت.