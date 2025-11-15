چوب پانیذ فریوسفی طنینانداز نوای تغییر
رادیو بین المللی فرانسه - پانیذ فریوسفی، رهبر ۴۲ ساله ارکستر، با هدایت ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به اولین زنی تبدیل شد که چوب رهبری این گروه موسیقی را در دست میگیرد. خبرگزاری فرانسه که گزارشی از اجرای این ارکستر تهیه کرده، نوشته این رویداد کمسابقه آن هم در فضایی از محدودیتهای گسترده برای زنان در ایران، امید تازهای برای نسل جوان ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران به نقل از روابطعمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران چهارشنبه و پنجشنبه شب با رهبری پانیذ فریوسفی روی صحنه تالار وحدت رفت و اجرای خود را به تمامی مادران و زنان ایران تقدیم کرد.
برای اولینبار، رهبری ارکستر سمفونیک تهران به یک زن رسید.-- khanoumi | خانومی (@khanoumi_com) November 12, 2025
پانیذ فریوسفی نه فقط چوب رهبری، بلکه امید و جسارت رو با خودش به صحنه میبره. pic.twitter.com/rmr3hduZOd
خبرگزاری فرانسه فضای تالار وحدت را همراه با هیجان توصیف کرده؛ جایی که پانیذ فریوسفی با در دست داشتن چوب رهبری، بر صحنه این تالار ایستاد تا ارکستری متشکل از حدود پنجاه نوازنده را هدایت کند. او با لباس بلندی تیره و شالی مشکی و براق که طبق قوانین جمهوری اسلامی مویش را میپوشاند، روی صحنه ظاهر شد.
فریوسفی در ۴۲ سالگی به نخستین زنی تبدیل شد که رهبری ارکستر سمفونیک پایتخت ایران را بر عهده میگیرد؛ ارکستری که تالار وحدت محل استقرار آن است. این اتفاق در حالی رخ داد که زنان همچنان با محدودیتهای جدی، از جمله در عرصه موسیقی روبهرو هستند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، برخی محدودیتها به ویژه در زمینه پوشش زنان در جامعه کاهش یافت؛ تغییری که پس از جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل در خرداد امسال نیز محسوس شد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، این تغییر در همین کنسرت نیز قابل مشاهده بود؛ بسیاری از زنان بدون حجاب در سالن حضور داشتند. این درحالی است که قوانین رسمی همچنان بر اجرای حجاب اجباری تأکید دارند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
پانیذ فریوسفی پس از اجرا در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی روی صحنه رفتم، دیدم همه نگاهها به من است و احساس مسئولیت سنگینی کردم.» او افزود: «رهبری یک گروه به همان اندازه که انرژی ذهنی میطلبد، قدرت جسمی هم لازم دارد.»
«راهی به سوی رهایی»
به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور زنان جوان در تالار وحدت و تشویقهای پرشور آنها نشان میداد که لحظهای کمنظیر در حال رقم خوردن است. در ایران، زنان اجازه ندارند در برابر مردان آواز بخوانند و در برخی شهرهای محافظهکار حتی نواختن ساز روی صحنه نیز برای آنها ممنوع است.
فریوسفی که در خانوادهای هنرمند رشد کرده و از کودکی با تشویقهای مادرش به موسیقی پرداخته، میگوید همیشه رؤیای رهبری یک ارکستر سمفونیک را داشته است. او خطاب به دختران جوان گفت: «باید پشتکار داشته باشند و رؤیاهایشان را دنبال کنند.»
ارکستر او در این کنسرت قطعاتی از فرانس شوبرت، ژان سیبلیوس و آرام خاچاطوریان را اجرا کرد. فریوسفی گفت: «امیدوارم این آغاز عصری تازه برای دختران جوان ایرانی باشد و آنها بدانند که در برابر خطرها نباید ترسید؛ این تنها راه رسیدن به رهایی است.» او افزود: «دوستی در سالن دختربچهای را دید که حرکات من را تقلید میکرد. فکر میکرد که رؤیایی در او شکل گرفته؛ اینکه او هم روزی بتواند همین کار را انجام دهد.»
«آغاز یک جنبش»
دو اجرای این برنامه در تهران با استقبال گسترده روبهرو شد. سعید شورابی، ۵۳ ساله و کارمند بخش صنعت که معمولاً به کنسرت نمیرود، با دعوت دخترش به سالن آمده بود تا رهبری یک زن را از نزدیک ببیند. او گفت: «در ایران همیشه زنان محدود بودهاند و نتوانستهاند کاملاً استعدادشان را نشان دهند، در حالی که من مطمئنم آنها به اندازه مردان توانمند هستند.» او امید دارد «این آغاز جنبشی برای زنان ایرانی باشد تا اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کنند و در موسیقی شکوفا شوند.»
فریبا آقایی، ۴۴ ساله و آرایشگر نیز از دیدن رهبری یک زن هیجانزده بود. او گفت: «زنان ایرانی فرصت زیادی برای فعالیت موسیقایی ندارند و مثلاً نمیتوانند در جمع بخوانند یا آثارشان را منتشر کنند.» اما تأکید کرد: «آنها نباید خودشان را دستکم بگیرند و باید بدانند که از عهده هر کاری برمیآیند.»
خشکی کم سابقه توچال تهران