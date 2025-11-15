Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » ارکستر سمفونیک تهران برای نخستین بار با رهبری یک زن روی صحنه رفت

conductor.jpgچوب پانیذ فریوسفی طنین‌انداز نوای تغییر

رادیو بین المللی فرانسه - پانیذ فریوسفی، رهبر ۴۲ ساله ارکستر، با هدایت ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به اولین زنی تبدیل شد که چوب رهبری این گروه موسیقی را در دست می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه که گزارشی از اجرای این ارکستر تهیه کرده، نوشته این رویداد کم‌سابقه آن هم در فضایی از محدودیت‌های گسترده برای زنان در ایران، امید تازه‌ای برای نسل جوان ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران به نقل از روابط‌عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران چهارشنبه و پنج‌شنبه شب با رهبری پانیذ فریوسفی روی صحنه تالار وحدت رفت و اجرای خود را به تمامی مادران و زنان ایران تقدیم کرد.

خبرگزاری فرانسه فضای تالار وحدت را همراه با هیجان توصیف کرده؛ جایی که پانیذ فریوسفی با در دست داشتن چوب رهبری، بر صحنه این تالار ایستاد تا ارکستری متشکل از حدود پنجاه نوازنده را هدایت کند. او با لباس بلندی تیره و شالی مشکی و براق که طبق قوانین جمهوری اسلامی مویش را می‌پوشاند، روی صحنه ظاهر شد.

فریوسفی در ۴۲ سالگی به نخستین زنی تبدیل شد که رهبری ارکستر سمفونیک پایتخت ایران را بر عهده می‌گیرد؛ ارکستری که تالار وحدت محل استقرار آن است. این اتفاق در حالی رخ داد که زنان همچنان با محدودیت‌های جدی، از جمله در عرصه موسیقی روبه‌رو هستند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، برخی محدودیت‌ها به ویژه در زمینه پوشش زنان در جامعه کاهش یافت؛ تغییری که پس از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در خرداد امسال نیز محسوس شد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، این تغییر در همین کنسرت نیز قابل مشاهده بود؛ بسیاری از زنان بدون حجاب در سالن حضور داشتند. این درحالی است که قوانین رسمی همچنان بر اجرای حجاب اجباری تأکید دارند.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

پانیذ فریوسفی پس از اجرا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی روی صحنه رفتم، دیدم همه نگاه‌ها به من است و احساس مسئولیت سنگینی کردم.» او افزود: «رهبری یک گروه به همان اندازه که انرژی ذهنی می‌طلبد، قدرت جسمی هم لازم دارد.»

«راهی به سوی رهایی»

به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور زنان جوان در تالار وحدت و تشویق‌های پرشور آن‌ها نشان می‌داد که لحظه‌ای کم‌نظیر در حال رقم خوردن است. در ایران، زنان اجازه ندارند در برابر مردان آواز بخوانند و در برخی شهرهای محافظه‌کار حتی نواختن ساز روی صحنه نیز برای آن‌ها ممنوع است.

فریوسفی که در خانواده‌ای هنرمند رشد کرده و از کودکی با تشویق‌های مادرش به موسیقی پرداخته، می‌گوید همیشه رؤیای رهبری یک ارکستر سمفونیک را داشته است. او خطاب به دختران جوان گفت: «باید پشتکار داشته باشند و رؤیاهایشان را دنبال کنند.»

ارکستر او در این کنسرت قطعاتی از فرانس شوبرت، ژان سیبلیوس و آرام خاچاطوریان را اجرا کرد. فریوسفی گفت: «امیدوارم این آغاز عصری تازه برای دختران جوان ایرانی باشد و آن‌ها بدانند که در برابر خطرها نباید ترسید؛ این تنها راه رسیدن به رهایی است.» او افزود: «دوستی در سالن دختربچه‌ای را دید که حرکات من را تقلید می‌کرد. فکر می‌کرد که رؤیایی در او شکل گرفته؛ اینکه او هم روزی بتواند همین کار را انجام دهد.»

«آغاز یک جنبش»

دو اجرای این برنامه در تهران با استقبال گسترده روبه‌رو شد. سعید شورابی، ۵۳ ساله و کارمند بخش صنعت که معمولاً به کنسرت نمی‌رود، با دعوت دخترش به سالن آمده بود تا رهبری یک زن را از نزدیک ببیند. او گفت: «در ایران همیشه زنان محدود بوده‌اند و نتوانسته‌اند کاملاً استعدادشان را نشان دهند، در حالی که من مطمئنم آن‌ها به اندازه مردان توانمند هستند.» او امید دارد «این آغاز جنبشی برای زنان ایرانی باشد تا اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنند و در موسیقی شکوفا شوند.»

فریبا آقایی، ۴۴ ساله و آرایشگر نیز از دیدن رهبری یک زن هیجان‌زده بود. او گفت: «زنان ایرانی فرصت زیادی برای فعالیت موسیقایی ندارند و مثلاً نمی‌توانند در جمع بخوانند یا آثارشان را منتشر کنند.» اما تأکید کرد: «آن‌ها نباید خودشان را دست‌کم بگیرند و باید بدانند که از عهده هر کاری برمی‌آیند.»

مطلب قبلی...
hm.jpg
دورهمی بازیگران صداوسیما در یک مهمانی مشترک با کمک هوش مصنوعی
مطلب بعدی...
one15-1.jpg
خشکی کم سابقه توچال تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
one15.jpg
۷ نوع سرفه و راه‌های تشخیص و درمان هرکدام
oholic15.jpg
هضم غذا های مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
daily15.jpg
دیدار مهناز افشار با خواهرش محبوبه بعد از دوسال
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد
goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد

از سایت های دیگر

دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
نوبت نوبت سیدعلی شد
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
onenews1.jpg
عباس پشمی سردسته الواط اصفهان
newso_040819.jpg
موارد آرایشی که مردها دوست ندارند!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy