چوب پانیذ فریوسفی طنین‌انداز نوای تغییر

رادیو بین المللی فرانسه - پانیذ فریوسفی، رهبر ۴۲ ساله ارکستر، با هدایت ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به اولین زنی تبدیل شد که چوب رهبری این گروه موسیقی را در دست می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه که گزارشی از اجرای این ارکستر تهیه کرده، نوشته این رویداد کم‌سابقه آن هم در فضایی از محدودیت‌های گسترده برای زنان در ایران، امید تازه‌ای برای نسل جوان ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران به نقل از روابط‌عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران چهارشنبه و پنج‌شنبه شب با رهبری پانیذ فریوسفی روی صحنه تالار وحدت رفت و اجرای خود را به تمامی مادران و زنان ایران تقدیم کرد.

برای اولین‌بار، رهبری ارکستر سمفونیک تهران به یک زن رسید.

پانیذ فریوسفی نه فقط چوب رهبری، بلکه امید و جسارت رو با خودش به صحنه می‌بره. pic.twitter.com/rmr3hduZOd -- khanoumi | خانومی (@khanoumi_com) November 12, 2025

خبرگزاری فرانسه فضای تالار وحدت را همراه با هیجان توصیف کرده؛ جایی که پانیذ فریوسفی با در دست داشتن چوب رهبری، بر صحنه این تالار ایستاد تا ارکستری متشکل از حدود پنجاه نوازنده را هدایت کند. او با لباس بلندی تیره و شالی مشکی و براق که طبق قوانین جمهوری اسلامی مویش را می‌پوشاند، روی صحنه ظاهر شد.

فریوسفی در ۴۲ سالگی به نخستین زنی تبدیل شد که رهبری ارکستر سمفونیک پایتخت ایران را بر عهده می‌گیرد؛ ارکستری که تالار وحدت محل استقرار آن است. این اتفاق در حالی رخ داد که زنان همچنان با محدودیت‌های جدی، از جمله در عرصه موسیقی روبه‌رو هستند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، برخی محدودیت‌ها به ویژه در زمینه پوشش زنان در جامعه کاهش یافت؛ تغییری که پس از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در خرداد امسال نیز محسوس شد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، این تغییر در همین کنسرت نیز قابل مشاهده بود؛ بسیاری از زنان بدون حجاب در سالن حضور داشتند. این درحالی است که قوانین رسمی همچنان بر اجرای حجاب اجباری تأکید دارند.

پانیذ فریوسفی پس از اجرا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی روی صحنه رفتم، دیدم همه نگاه‌ها به من است و احساس مسئولیت سنگینی کردم.» او افزود: «رهبری یک گروه به همان اندازه که انرژی ذهنی می‌طلبد، قدرت جسمی هم لازم دارد.»