صفحه نخست » خنجر از پشت شمخانی به روحانی در برجام / روایت کتاب جهانگیری از یک کارشکنی در مذاکرات

khanjar.jpgدنیای اقتصاد - اسحاق جهانگیری معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم در کتاب اخیر خود با عنوان «در اندیشه ایران» و در فصل تولد برجام نوشته است:

🔹 «آقای روحانی در یکسری مسائل کشور، مخصوصاً مسائل هسته ای ایستادگی زیادی کرد و خیلی از خود مایه گذاشت.»

🔹من موارد زیادی از این تلاش ها و فشارها را شاهد بودم، یکی از این نمونه‌ها مربوط به روزی است نزدیک به توافق نهایی، بعدازظهر آن جلسه هیات دولت داشتیم، مذاکره به نقطه حساسی رسیده بود، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی{علی شمخانی} باید کاری انجام می داد که انجام نشده بود و به همین دلیل مذاکره در وین متوقف شده بود.

🔹 تیم مذاکره کننده هم در آنجا حسابی بهم ریخته بودند. باید توافقی با آژانس انجام می گرفت که پرونده PMD بسته و مسیر توافق هموارتر می شد.

🔹آقای روحانی خیلی عصبانی و ناراحت بود. به من گفت که اولین بار است که معنی خنجر از پشت زدن را متوجه شدم. احساس می کرد کسی که باید در این شرایط سخت کمکش کند، کمک نکرده و این تعبیر را به کار برد. در نهایت فردی دیگر در دولت جوانمردانه همت کرد و این موضوع حل شد.

کتاب «در اندیشه ایران»، روایت اسحاق جهانگیری از دوران معاون‌اولی ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.

