Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » بیت رهبری در وضعیت اضطراری امنیتی؛ مقامات از دسترس خارج شده‌اند

haghighi.jpgنامور حقیقی: سر خامنه‌ای هر لحظه در خطر است

شبکه بیان - علیرضا نامور حقیقی در فیلم زیر می‌گوید سیاست راهبردی کنونی جمهوری اسلامی امکان ایجاد پیوندهای استراتژیک را از بین برده و ایران را وارد دوره‌ای از انزوای جهانی کرده است.

به گفته او، هیچ کشوری حاضر به بستن پیمان دفاعی با ایران نیست و تهران در حال پرداخت هزینه کارت‌هایی است که اساساً از آن‌ها استفاده نمی‌کند.

او تأکید می‌کند سیاست‌های منطقه‌ای، غنی‌سازی و سامانه‌های موشکی ایران تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب می‌شود و در چنین وضعیتی ایران ناچار است تغییر راهبرد بدهد.

اسرائیل که پیشتر تصور می‌کرد می‌تواند برق‌آسا ایران را متوقف کند، اکنون به‌جای حمله فوری، استراتژی تضعیف تدریجی توانمندی‌های ایران و فرسودن سیستم را دنبال می‌کند تا کشور را درگیر جنگ بقا و ناکارآمدی داخلی کند.

نامور حقیقی می‌گوید در این شرایط، اسرائیل هر لحظه قادر است افراد تأثیرگذار و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.

او معتقد است خامنه‌ای مسیر تقابل را انتخاب کرده و مقامات اصلی و بیت رهبری اکنون در دسترس نیستند و با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، احتیاط‌های لازم را برای جلوگیری از ضربات احتمالی در پیش گرفته‌اند.

***

مطلب بعدی...
zarif.jpg
شاهکار بیانی جدید جناب ظریف

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا
daily.jpg
دیدار خانوادگی لیلا فروهر و عارف
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
daily16.jpg
پژمان جمشیدی در کنار برادرزاده اش کورش در کانادا
goftar16-1.jpg
حضور خاتمی در مراسم عقد فرزند مافیای گاز و نفت
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد

از سایت های دیگر

منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما
کاریکاتور هفته: زن‌کشی دختر ۱۵ ساله بابلی
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
onenews1.jpg
عباس پشمی سردسته الواط اصفهان
newso_040819.jpg
موارد آرایشی که مردها دوست ندارند!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy