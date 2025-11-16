نامور حقیقی: سر خامنهای هر لحظه در خطر است
شبکه بیان - علیرضا نامور حقیقی در فیلم زیر میگوید سیاست راهبردی کنونی جمهوری اسلامی امکان ایجاد پیوندهای استراتژیک را از بین برده و ایران را وارد دورهای از انزوای جهانی کرده است.
به گفته او، هیچ کشوری حاضر به بستن پیمان دفاعی با ایران نیست و تهران در حال پرداخت هزینه کارتهایی است که اساساً از آنها استفاده نمیکند.
او تأکید میکند سیاستهای منطقهای، غنیسازی و سامانههای موشکی ایران تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب میشود و در چنین وضعیتی ایران ناچار است تغییر راهبرد بدهد.
اسرائیل که پیشتر تصور میکرد میتواند برقآسا ایران را متوقف کند، اکنون بهجای حمله فوری، استراتژی تضعیف تدریجی توانمندیهای ایران و فرسودن سیستم را دنبال میکند تا کشور را درگیر جنگ بقا و ناکارآمدی داخلی کند.
نامور حقیقی میگوید در این شرایط، اسرائیل هر لحظه قادر است افراد تأثیرگذار و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
او معتقد است خامنهای مسیر تقابل را انتخاب کرده و مقامات اصلی و بیت رهبری اکنون در دسترس نیستند و با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، احتیاطهای لازم را برای جلوگیری از ضربات احتمالی در پیش گرفتهاند.
