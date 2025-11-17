



رازهای پدر برنامه موشکی خامنه‌ای

در فضای جنگ اخیر، حسن طهرانی مقدم، معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی و میراث‌اش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. کسی که آرزوی نابودی اسرائیل را داشت، و اگرچه مرگ رازآلودش در انفجار بیدگنه حادثه خوانده شد، اما به نظر از اولین شکارهای موساد در ایران بوده.

گزارشی از مجتبا پورمحسن

