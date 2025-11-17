رازهای پدر برنامه موشکی خامنهای
در فضای جنگ اخیر، حسن طهرانی مقدم، معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی و میراثاش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. کسی که آرزوی نابودی اسرائیل را داشت، و اگرچه مرگ رازآلودش در انفجار بیدگنه حادثه خوانده شد، اما به نظر از اولین شکارهای موساد در ایران بوده.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
در فضای جنگ اخیر، حسن طهرانی مقدم، معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی و میراثاش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. کسی که آرزوی نابودی اسرائیل را داشت، و اگرچه مرگ رازآلودش در انفجار بیدگنه حادثه خوانده شد، اما به نظر از اولین شکارهای موساد در ایران بوده.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 17, 2025
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/A6W0GpkWAV
***