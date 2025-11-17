وبسایت نورنیوز، رسانهی نزدیک به علی شمخانی، در گزارشی دربارهی پروندهی قتل مبینا زارع نوشت:
«محمد زارع»، پدر مبینا زارع جزئیات شوکهکنندهای از قتل دخترش را شرح میدهد.
«طبق بررسیهای پلیس؛ مبینا بعد از اینکه از ماشین اسنپ پیاده شده، سوار ماشین متهم شده است.
متهم ابتدا مبینا را در کارگاه کوره آلومینیومپزی پدرش سوزانده و بعد جسد سوخته را به باغ خانواده خود که در نزدیکی همان کوره آلومینیومپزی بوده، برده و دفن کرده؛ از آنجایی که آثار آتشسوزی در باغ وجود نداشته، مشخص است که متهم، مبینا را در کوره آلومینیومپزی انداخته و سپس به آن باغ برده و دفن کرده است.
پلیس به ما گفته؛ متهم فردای روز حادثه حدود ساعت ۴ و نیم صبح از کشور خارج شده و به استانبول ترکیه رفته است.»
پدر مبینا همچنین توضیح میدهد که دخترش در چهارده تا پانزدهسالگی به عقد متهم درآمده و در طول زندگی مشترک، چندینبار از سوی او تهدید شده است.
یکی از نزدیکان مبینا نیز در گفتوگو با رسانهها اظهار کرده است:
«مبینا مترجم زبان بود و در یکی از هتلهای معروف تهران کار میکرد. او چند سال پیش با متهم عقد کرد، اما متهم مرتب او را تهدید میکرد که نباید کار کند تا اینکه دو سال پیش مبینا از طرف محل کارش مجبور شد به دبی برود.
متهم هم تا متوجه ماجرا شد با اسید مبینا را تهدید کرد. متهم پس از این ماجرا بار دیگر مبینا را تهدید کرد و ماشین آنها در جاده چالوس دچار سانحه شد. بعد از این تهدیدها مبینا درخواست طلاق کرد و طلاق گرفت.»
این روایتها ابعاد تازهای از یک پرونده جنایی تلخ و پیچیده را آشکار میکند که هنوز افکار عمومی را درگیر کرده است
مرکز اطلاعرسانی پلیس غرب استان تهران، اطلاعیهای درباره رسیدگی به پرونده قتل مبینا زارع منتشر کرد.
«به اطلاع عموم میرساند، پرونده مرحومه خانم مبینا زارع در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به عنوان فرد گمشده توسط خانواده ایشان تشکیل و بلافاصله به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر ارجاع گردید.»
بر اساس این اطلاعیه، پس از تحقیقات شبانهروزی کارآگاهان پلیس آگاهی اسلامشهر و انجام اقدامات فنی و تخصصی، مشخص شد که مبینا زارع توسط نامزد سابق خود در مکان نامعلومی به قتل رسیده است.
با ادامه بررسیها و عملیات میدانی پلیس، جسد این مرحومه در تاریخ سوم آبانماه ۱۴۰۴ در باغ پدری قاتل واقع در شهرستان رباطکریم کشف شد.
در ادامه اطلاعیه تأکید شده است:
«متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴، فرد مظنون به قتل پس از ارتکاب جرم و دفن جسد مقتول، با طراحی نقشهای از پیش برنامهریزیشده از کشور خارج گردیده است.»
پلیس اعلام کرده است که در حال حاضر تمامی اقدامات قانونی و قضائی با هماهنگی مرجع محترم قضائی، برای دستگیری قاتل از طریق پلیس اینترپل در دستور کار قرار دارد و به محض دستیابی به نتیجه، اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
