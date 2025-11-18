در پی غیبت کبرای رهبر رژیم، نوعی هر کی هر کی و هرج و مرج و آشفتگی، سرتاپای رژيم را فراگرفته، عده ای از ترس عقوبتی که در انتظارشان است .شعار کی بود کی بود .من نبودم را، برای برا در پی غیبت کبرای رهبر رژیم، نوعی هر کی هر کی و هرج و مرج و آشفتگی، سرتاپای رژيم را فراگرفته، عده ای از ترس عقوبتی که در انتظارشان است .شعار کی بود کی بود .من نبودم را، برای برا ئت از جنایاتی که مرتکب شدند، سر میدهند و سعی میکنند، با انتقاد از اوضاع جاری، خود را برای روزهای فروپاشی ، منزه و پاک و بری از گناه و ظلم و جنایت معرفی کنند.در مجموعه مزدوران سرسپرده رژیم هم ،از هر گوشه ای سری قد علم کرده، عده ای برای نجات خویش و تعدادی برای خود رژیم نسخه می پیچند و فقر و بدبختی و خرابی وضع معیشت مردم را،که دزدی و بی کفایتی و فساد عامل آن بوده،اولا به دشمن خارجی و تحریم ها و در درجه دوم ، به کمبود آب و باران و برف نسبت میدهند.

در طرف مقابل ،هسته سخت قدرت رژیم،رجز خوانی ادامه داشته و کماکان خواهان ادامه همان وضعیت و شرایطی هستند. که ایرانی را به خاک سیاه نشانده و ایران را ویران نموده است.که مخالفت با درخواست آژانس بین المللی انرژی هسته ای، برای بازدید از تاسیسات اتمی و یافتن مسیر های جدید ،برای انتقال پول و تسلیحات نظامی، به حزب الله لبنان و حوثی های یمن و.. از آن جمله بوده است و این در حالی است که علیرغم پول پاشی های کلان به حشدالشعبی ( بسیج عراق، شامل گروههای مزدور مسلح بدر،عصائب اهل حق و کتائب حزب الله و..) در انتخابات عراق برای اولین بار، شکست سختی خورده و مردم عراق، با یک نه ،به رژیم و مزدوران اش ،راه خود را، از رژیم جدا کرده و با گفتن ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، یک نه بزرگ به رژیم گفته اند. پایان این بساط ،تنها به همت جمعی ملت ایران و خیزش نهایی در میدانهای میلیونی وابسته است.که بنظر می رسد در اولین پیج تاریخی مهم به ثمر برسد.