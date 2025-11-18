Tuesday, Nov 18, 2025

صفحه نخست » بازگشت خانواده‌ کارکنان سفارت جمهوری اسلامی از ونزوئلا، بدنبال هشدارهای جنگی در کاراکاس

venz.jpgکیهان لندن - برخی منابع غیررسمی گزارش دادند خانواده کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا به ایران برگشته‌اند. احتمال حمله نظامی ارتش آمریکا به کارتل‌های دولتی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا احتمال وقوع جنگ در این کشور را افزایش داده است.

منابع داخلی از جمله «افکار نیوز» به نقل از وزیر کشور ونزوئلا نوشته‌اند: «آماده باشید زیرا در هر ساعتی ممکن است اقدامی رخ دهد!»

علی‌رغم شرایط جنگی در ونزوئلا خبرگزاری مذهبی «ابنا» (خبرگزاری اهل بیت) گزارش داده است با وجود تهدیدات ترامپ، نمایشگاه بین المللی کتاب ونزوئلا برگزار شده است و نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در این نمایشگاه غرفه داشتند.

شبکه الجزیره در گزارشی می‌نویسد جنگ آمریکا علیه ونزوئلا، ممکن است پای روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران را نیز به درگیری‌ها باز کند.

دولت آمریکا نیکلاس مادورو و چند مقام ارشد ونزوئلا را به «تروریسم مواد مخدر» متهم کرده است. براساس گزارش نهادهای امنتی آمریکا کارتل «د لوس سلس» از بزرگترین گروه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لارتین توسط مادورو رهبری می‌شود.

دولت آمریکا قصد دارد این کارتل را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دهد. بعضی تحلیلگران می‌گویند این اقدام، زمینه‌ساز حملات بیشتر ارتش آمریکا برای هدف قرار دادن مخفیگاه‌های این گروه در خاک ونزوئلا خواهد بود. بر همین اساس حتا مادورو هم در فهرست «تروریست»ها قرار می‌گیرد.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

معرفی نیکلاس مادورو به عنوان «قاچاقچی موادمخدر» از سوی آمریکا می‌تواند به لحاظ بستر قانونی به این کشور اجازه دهد او یا نزدیکانش را به‌طور مستقیم هدف یک کارزار نظامی علیه قاچاق موادمخدر قرار دهد.

اخیراً جمهوری اسلامی از شرکای رژیم مادورو در بیانیه‌ای رسمی نسبت به حضور نظامی آمریکا اطراف ونزوئلا هشدار داده است.

پس از هدف قرار دادن چند قایق متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر، کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام شدند اما با وجود افزایش شدید نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه و گزینه‌های متعدد حمله، ترامپ همچنان امیدوار است که فشار به تنهایی بتواند نیکولاس مادورو را مجبور به کناره‌گیری کند.

مطلب قبلی...
iraniankorean.jpg
گپ خیابانی با دختر ایرانی-کره ای در اتریش خبرساز شد
مطلب بعدی...
18topA.jpg
رهبر دیر یا زود کشتی را به صخره خواهد کوبید یا در گل فرو خواهد نشاند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم کوروش با حضور مهناز افشار در تورنتو
daily.jpg
پوشش های جنجالی روشنک گرامی بازیگر ایرانی
one18-1.jpg
تصویری از درگیری خونین خیابانی بخاطر ۵ ریال! و در ۵۵ سال قبل
oholic18.jpg
سیب زمینی را به این شیوه پخت کنید تا چاق نشوید
goftar18-1.jpg
همایون شجریان در اولین حضور رسمی بعداز لغو کنسرت آزادی
daily18-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از زنده یاد خسرو شکیبایی بازیگر ایرانی
goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست

از سایت های دیگر

«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
گزارش تصویزی از جشن مردگان
عکسی دردناک | پسرِ مامان
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
one17-1.jpg
خلیل ملکی از اعضای گروه ۵۳ نفر و از رهبران حزب توده
newso.jpg
مردی که با لهجه فرانسوی میلیونها ایرانی را عاشق کرد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy