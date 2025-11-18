کیهان لندن - برخی منابع غیررسمی گزارش دادند خانواده کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا به ایران برگشته‌اند. احتمال حمله نظامی ارتش آمریکا به کارتل‌های دولتی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا احتمال وقوع جنگ در این کشور را افزایش داده است.

منابع داخلی از جمله «افکار نیوز» به نقل از وزیر کشور ونزوئلا نوشته‌اند: «آماده باشید زیرا در هر ساعتی ممکن است اقدامی رخ دهد!»

علی‌رغم شرایط جنگی در ونزوئلا خبرگزاری مذهبی «ابنا» (خبرگزاری اهل بیت) گزارش داده است با وجود تهدیدات ترامپ، نمایشگاه بین المللی کتاب ونزوئلا برگزار شده است و نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در این نمایشگاه غرفه داشتند.

شبکه الجزیره در گزارشی می‌نویسد جنگ آمریکا علیه ونزوئلا، ممکن است پای روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران را نیز به درگیری‌ها باز کند.

دولت آمریکا نیکلاس مادورو و چند مقام ارشد ونزوئلا را به «تروریسم مواد مخدر» متهم کرده است. براساس گزارش نهادهای امنتی آمریکا کارتل «د لوس سلس» از بزرگترین گروه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لارتین توسط مادورو رهبری می‌شود.

دولت آمریکا قصد دارد این کارتل را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دهد. بعضی تحلیلگران می‌گویند این اقدام، زمینه‌ساز حملات بیشتر ارتش آمریکا برای هدف قرار دادن مخفیگاه‌های این گروه در خاک ونزوئلا خواهد بود. بر همین اساس حتا مادورو هم در فهرست «تروریست»ها قرار می‌گیرد.

معرفی نیکلاس مادورو به عنوان «قاچاقچی موادمخدر» از سوی آمریکا می‌تواند به لحاظ بستر قانونی به این کشور اجازه دهد او یا نزدیکانش را به‌طور مستقیم هدف یک کارزار نظامی علیه قاچاق موادمخدر قرار دهد.

اخیراً جمهوری اسلامی از شرکای رژیم مادورو در بیانیه‌ای رسمی نسبت به حضور نظامی آمریکا اطراف ونزوئلا هشدار داده است.

پس از هدف قرار دادن چند قایق متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر، کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام شدند اما با وجود افزایش شدید نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه و گزینه‌های متعدد حمله، ترامپ همچنان امیدوار است که فشار به تنهایی بتواند نیکولاس مادورو را مجبور به کناره‌گیری کند.