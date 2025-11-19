«وحید شمسایی» ۲۲آبان۱۴۰۴ پس از پیروزی تیم فوتسال ایران مقابل مراکش، دست راست خود را با دست چپش گرفت، بالا برد و به سوی مهمانانی که در جایگاه ویژه سالن رقابتهای فوتسال نشسته بودند نشان داد
پیام یونسیپور - ایران وایر
دوربینهای تلویزیونی این صحنه را ثبت کردند و خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران حرکت وحید شمسایی را «نمایش اقتدار غدیر» نامید و نوشت: «شمسایی پس از قهرمانی در خوشحالی متفاوت دستش را به عنوان نماد خلافت علی ابن ابیطالب بالا برد.»
آنچه این حرکت را نامفهوم جلوه میداد، نه موقعیت جغرافیایی آن در عربستان که عنوان مسابقاتی بود که تیم وحید شمسایی در آن شرکت داشت؛ «بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی».
پس از واکنشهای متعدد داخلی و خارجی نسبت به این رفتار وحید شمسایی، حتی «عادل فردوسیپور» هم در برنامه «فوتبال ۳۶۰» آن را «تفرقهانگیز» خواند و گفت که وحید شمسایی میتوانست این اعتقاد خود را در وجودش نگه دارد.
وحید شمسایی اما به دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران یعنی «فارس» گفته است: «فردوسیپور نباید خودش را وسط بازیای که چیزی از آن نمیداند، بیندازد. او ذهنش منحرف است. تریبون دارد و هر اراجیفی میخواهد میگوید. من پای اعتقاداتم هستم و اگر خیلی مرد است بیاید حرفش را رودرو به خودم بزند.»
چرا و چگونه وحید شمسایی از عربدهکشی در خیابانها و قداره کشی در سالنهای ورزشی، به دستبوس «علی خامنهای» و چهره محبوب رسانههای سپاه تبدیل شد؟
قیمت همراه شدن وحید شمسایی با ایدئولوژی نظام چقدر است؟
وحید شمسایی در بخشی از گفتوگوی خود با خبرگزاری فارس گفته است: «پدرم امیرالمومنین است و همیشه مدد میگیرم و جلو میروم. ما در هر شرایط و اتفاقی اسم مولا را صدا میزنیم. در خانوادهای بزرگ شدم که به من گفتند اگر دستت را جلوی آل علی دراز کنی دو دستی دستت را میگیرند.»
نام وحید شمسایی طی سالهای اخیر، بارها در فهرست مدعیون به مراسمهای حکومتی، کمکرسانی به نیروهای حزبالله لبنان و تبانی با تیمهای حریف به چشم خورده است.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، ۷آذر۱۴۰۳ از سفر «علیرضا دبیر» رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، «خداداد عزیزی» بازیکن سابق فوتبال ایران و «وحید شمسایی» سرمربی کنونی تیم ملی فوتسال به مناطق جنگزده لبنان خبر دادند. این اتفاق کمی پس از حملات دامنهدار اسراییل به نیروها و مقرهای حزبالله افتاد.
این سه نفر، «حسین یکتا» عضو شورای مرکزی «قرارگاه عمار» را در سفر به لبنان همراهی میکردند. قرارگاه عمار در پاییز ۱۴۰۳ برای خودش وظیفهای به نام «بازسازی بیروت» و «جبران خسارات وارد شده به حزبالله» را تعریف کرده بود و حتی از مردم ایران درخواست میکرد که طلاهای خود را برای بازسازی بیروت و کمکرسانی به نیروهای بازمانده حزبالله در اختیار این قرارگاه قرار دهند.
نتیجه این جمعآوری طلا از مردم، اما فقط هزینههای نیروهای حزبالله نبود. در همان مقطع زمانی مشخص شد که وحید شمسایی به همراه علیرضا دبیر و خداداد عزیزی هر یک، مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از قرارگاه عمار برای سفر به لبنان دریافت کردهاند.
این یعنی وحید شمسایی برای ادامه باورهای خود، نیازمند دریافت مبالغی به عنوان پاداش یا دستمزد از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی است.
دستبوسی خامنهای یا قلب آبی مجردها؟
وحید شمسایی ۲۱اردیبهشت۱۴۰۳ مقابل علی خامنهای ایستاد و به او گفت: «هر کاری میکنیم، برای این است که دل شما (خطاب به علی خامنهای) را شاد کنیم؛ دل مردم را شاد کنیم. وظیفهمان هم هست؛ ادای دین میکنیم به شما. هرچی این پرچم بره بالاتر، لذتش برای ما بیشتره. همین که شما به عنوان رهبر، به عنوان ولیامر پیام میدین یا ما را میبینید، انگیزه ما هزار هزار برابر بیشتر میشه.»
علی خامنهای بلافاصله پس از پایان صحبتهای وحید شمسایی، دقیقا این جملات را به زبان میآورد: «جدا من هم کار ورزشی شما را تحسین میکنم. موفقیتهای فوتسال واقعا، این پرچمی که شما گفتید برافراشته بشه، بخش مُهِمیش دست شما است. از نظر اخلاق و فرهنگ هم همین مساله اهدای جام به شهید، به خانواده شهید، حضورتان در فرودگاه و خانواده محجبه خودتان، همهاش به معنی واقعی کلمه، کلمه کلمهاش تاثیرگذار است در پیشرفت این مساله.»
این دیالوگ، با واکنشهای تندی از سوی جامعه ایران همراه شد. به گونهای که وحید شمسایی مجبور شد بیش از یک سال بخش نظرات (کامنت) پستهای اینستاگرام خود را به روی مردم ببندد.
وحید شمسایی در بخشی از صحبتهایش در مورد عادل فردوسیپور به خبرگزاری فارس گفته است: «او میخواهد وایرال شود و در هر موضوعی که ربطی هم به او ندارد ورود میکند.»
او اما عبارت «وایرال» شدن را سالها به حقارتآمیزترین شکل ممکن در صفحه اینستاگرام خود معنی کرده بود. به صورت نمونه او ۵تیر۱۳۹۹ ویدیویی از خودش در زمین فوتسال را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: «مجردها قلب آبی، متاهلها قلب قرمز، بلاتکلیف ها هم قلب به هر رنگی که دوست دارن.»
برخی از کاربران، این رفتار وحید شمسایی که به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتسال ایران شناخته میشود را کنار کنشها و واکنشهای «علی دایی» در فوتبال قرار داده و پرسیده بودند که حد تفاوتهای این دو در خانواده فوتبال چقدر است؟
از پرونده تبانی وحید شمسایی چه به یاد داریم؟
نام وحید شمسایی با «تبانی» هم گره خورده است. فدراسیون جهانی فوتبال ۴مهر۱۴۰۳ در بیانیهای رسمی نوشت: «ما از شکایتهای تیمهای شرکتکننده در جامجهانی فوتسال درباره بازی گروه اف بین فرانسه و ایران مطلع هستیم و تحقیقات دقیق خود را آغاز کردهایم. تا زمانیکه روند تحقیقات ما ادامه داشته باشد، هیچ اظهارنظر دیگری انجام نخواهیم داد.»
رسانههای بینالمللی و برخی بازیکنان و مربیان شناخته شده فوتسال جهان، بازی تیمهای ملی فوتسال ایران و فرانسه را بهعنوان لکهای ننگین در جام جهانی فوتسال ۲۰۲۴ معرفی کرده بودند.
تیمی که تحت هدایت وحید شمسایی بود تلاش میکرد از فرانسه گل بخورد، پیروز نشود و به عنوان تیم اول صعود نکند، مبادا که در مرحله حذفی برابر برزیل، قهرمان پنج دوره جام جهانی فوتسال قرار بگیرد.
ایران با مربیگری «وحید شمسایی» در مرحله بعد، مقابل برزیل قرار نگرفت، اما برابر تیم نهچندان باسابقه و مدعی مراکش با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از رقابتها کنار رفت.
فاصله بین عربدهکشی و کتککاری تا چهره ولایی چقدر بود؟
وحید شمسایی البته مهره تراز ورزش سیاستزده و چهره مورد پسند رسانههای سپاه است. همانی که امروز دست راست خود را برای نمایش بالا میبرد، در سالهایی که از امروز دور نیست بارها به واسطه فحاشی و قدارهکشیاش با محرومیت روبرو میشد.
شمسایی شهریور ۱۳۸۹ تصمیم گرفت در جریان یک بازی باشگاهی، «مصطفی نظری»، دروازهبان تیم ملی فوتسال ایران را در جریان مسابقه کتک بزند. «تهران امروز» همان زمان گزارش داد که پیش از این وحید شمسایی در جریان دیدار تیمهای فوتسال ایران و ژاپن، با الفاظی رکیک به مصطفی نظری و برخی بازیکنان هتاکی کرده بود.
رفتار دیگر وحید شمسایی در سال ۱۳۹۲ در نوع خودش بینظیر بود. «محمود خوراکچی»، مربی تیم حریف پس از بازی در حال مصاحبه با دوربین «شبکه ورزش» صداوسیما بود، شمسایی از پشت این مربی رد شد و با صدای بلند به او فحاشی کرد. وقتی دید سرمربی رقیب به او و فحشهایش اهمیت نمیدهد، به سمتش هجوم برد و او را کتک زد.
یک ماه بعد خبرگزاریهای ایران از کتککاری وحید شمسایی با بازیکنان و مربیان تیمی دیگر خبر دادند؛ اخباری تقریبا تکراری که به صورت هفتگی در مورد این بازیکن تیم ملی فوتسال منتشر میشدند و دیگر کسی را متحیر نمیکردند.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سال ۱۳۹۳ وحید شمسایی را به دلیل کتک زدن تماشاگران، با محرومیت و جریمه نقدی مواجه کرد. شمسایی سال ۱۳۹۵ هم یک تماشاگر دیگر را کتک زد و با چند بازیکن در سالن فوتسال درگیر شد.