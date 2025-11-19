«وحید شمسایی» ۲۲آبان۱۴۰۴ پس از پیروزی تیم فوتسال ایران مقابل مراکش، دست راست خود را با دست چپش گرفت، بالا برد و به سوی مهمانانی که در جایگاه ویژه سالن رقابت‌های فوتسال نشسته بودند نشان داد

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

دوربین‌های تلویزیونی این صحنه را ثبت کردند و خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران حرکت وحید شمسایی را «نمایش اقتدار غدیر» نامید و نوشت: «شمسایی پس از قهرمانی در خوشحالی متفاوت دستش را به عنوان نماد خلافت علی ‌ابن ‌ابی‌طالب بالا برد.»

آن‌چه این حرکت را نامفهوم جلوه می‌داد، نه موقعیت جغرافیایی آن در عربستان که عنوان مسابقاتی بود که تیم وحید شمسایی در آن شرکت داشت؛ «بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی».

پس از واکنش‌های متعدد داخلی و خارجی نسبت به این رفتار وحید شمسایی، حتی «عادل فردوسی‌پور» هم در برنامه «فوتبال ۳۶۰» آن را «تفرقه‌انگیز» خواند و گفت که وحید شمسایی می‌توانست این اعتقاد خود را در وجودش نگه دارد.

وحید شمسایی اما به دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران یعنی «فارس» گفته است: «فردوسی‌پور نباید خودش را وسط بازی‌ای که چیزی از آن نمی‌داند، بیندازد. او ذهنش منحرف است. تریبون دارد و هر اراجیفی می‌خواهد می‌گوید. من پای اعتقاداتم هستم و اگر خیلی مرد است بیاید حرفش را رودرو به خودم بزند.»

چرا و چگونه وحید شمسایی از عربده‌کشی در خیابان‌ها و قداره کشی در سالن‌های ورزشی، به دست‌بوس «علی خامنه‌ای» و چهره محبوب رسانه‌های سپاه تبدیل شد؟

قیمت همراه شدن وحید شمسایی با ایدئولوژی نظام چقدر است؟

وحید شمسایی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس گفته است: «پدرم امیرالمومنین است و همیشه مدد می‌گیرم و جلو می‌روم. ما در هر شرایط و اتفاقی اسم مولا را صدا می‌زنیم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که به من گفتند اگر دستت را جلوی آل‌ علی دراز کنی دو دستی دستت را می‌گیرند.»

نام وحید شمسایی طی سال‌های اخیر، بارها در فهرست مدعیون به مراسم‌های حکومتی، کمک‌رسانی به نیروهای حزب‌الله لبنان و تبانی با تیم‌های حریف به چشم خورده است.

خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، ۷آذر۱۴۰۳ از سفر «علی‌رضا دبیر» رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، «خداداد عزیزی» بازیکن سابق فوتبال ایران و «وحید شمسایی» سرمربی کنونی تیم ملی فوتسال به مناطق جنگ‌زده لبنان خبر دادند. این اتفاق کمی پس از حملات دامنه‌دار اسراییل به نیروها و مقرهای حزب‌الله افتاد.

این سه نفر، «حسین یکتا» عضو شورای مرکزی «قرارگاه عمار» را در سفر به لبنان همراهی می‌کردند. قرارگاه عمار در پاییز ۱۴۰۳ برای خودش وظیفه‌ای به نام «بازسازی بیروت» و «جبران خسارات وارد شده به حزب‌الله» را تعریف کرده بود و حتی از مردم ایران درخواست می‌کرد که طلاهای خود را برای بازسازی بیروت و کمک‌رسانی به نیروهای بازمانده حزب‌الله در اختیار این قرارگاه قرار دهند.

نتیجه‌ این جمع‌آوری طلا از مردم، اما فقط هزینه‌های نیروهای حزب‌الله نبود. در همان مقطع زمانی مشخص شد که وحید شمسایی به همراه علیرضا دبیر و خداداد عزیزی هر یک، مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از قرارگاه عمار برای سفر به لبنان دریافت کرده‌اند.

این یعنی وحید شمسایی برای ادامه باورهای خود، نیازمند دریافت مبالغی به عنوان پاداش یا دستمزد از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی است.