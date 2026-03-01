رسانه‌های حکومتی به نقل از محمد مخبر، دستیار علی خامنه‌ای، گزارش دادند که پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت دوره انتقال بر عهده رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان خواهد بود

دویچه وله - محمد مخبر، دستیار و مشاور علی خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه و ساعاتی پس از تائيد کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در عملیات هوایی اسرائيل و آمریکا، بر "پیش‌بینی‌های قانون اساسی برای تداوم مدیریت کشور" تاکید کرد.



او با تشریح مفاد "اصل ۱۱۱ قانون اساسی" افزود که بر اساس این اصل، "در شرایطی که مقام رهبر به هر دلیلی به طور موقت خالی بماند"، شورایی متشکل از "رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان" به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت "اداره موقت امور" را بر عهده می‌گیرند.



مخبر بر سرعت عمل در اجرای این اصل قانونی تاکید کرد و مدعی شد که با تکیه بر این ظرفیت‌های قانونی، "کوچک‌ترین خللی در مدیریت کشور ایجاد نخواهد شد".

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله



این در حالیست که دونالد ترامپ ساعاتی پس از تائيد خبر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری "سی‌بی‌اس" گفته بود که ایده‌هایی درباره اینکه چه کسی باید رهبری ایران را بر عهده بگیرد، در ذهن دارد.