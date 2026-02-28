بر اساس گزارش‌های تایید شده، بیت رهبری هدف حمله قرار گرفته است

نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که حملات آمریکا به ایران در حال انجام است

رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که یکی از حملات هوایی، دفتر ریاست جمهوری در تهران را هدف قرار داد

خبرگزاری ایسنا گزارش داد در پی حملات به برخی مراکز و مواضع نظامی، هزاران نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته یا مجروح شدند

اسکای نیوز عربی، منابع اسرائیلی می‌گویند بخشی از حملات اولیه علیه ایران، شخصیت‌های مهم را هدف قرار داد.

یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت که حملات هوایی به ایران با هدف از بین بردن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود



یدیعوت آحارونوت: شمار زیادی از فرماندهان نظامی و مقام‌های حکومتی ایران هدف قرار گرفتند

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت نوشت: «هر موشکی که به سوی ایران شلیک شده، روی آن آدرسی مشخص بوده است.» در این گزارش آمده «شمار زیادی از فرماندهان نظامی و مقام‌های حکومتی هدف قرار گرفتند».

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی کل کشور تا اطلاع ثانوی بسته شد

خبرگزاری رویترز نوشت که خامنه‌ای در تهران نیست و به مکانی امن منتقل شده است

🔶 اهداف هدف قرار گرفته شده در تهران تا این لحظه

🔹 وزارت اطلاعات

🔹 وزارت دفاع

🔹 دفتر رهبری

🔹 سازمان انرژی اتمی ایران

🔹تاسیسات پارچین

«زدند، تهران رو زدند» pic.twitter.com/4TUr5RerQd -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 28, 2026

یکی از مجروحین در اطراف ساختمان ریاست جمهوری

***

«خیابان جمهوری، همین الان زدند» pic.twitter.com/16Gi3JKbRn -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 28, 2026

***

مقام جمهوری اسلامی: پاسخ ما «ویرانگر» خواهد بود

مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفت که تهران برای تلافی حملات روز شنبه آماده می‌شود، پاسخ ایران «ویرانگر» خواهد بود.

این خبر به روز می شود