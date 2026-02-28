



ساختمان وزارت دفاع، ستاد کل ارتش و وزارت اطلاعات هدف حمله قرار گرفتند. احتمال کشته شدن امیر حاتمی، وزیر دفاع، وجود دارد.

این خبر تکمیل میشود...

ایران وایر: یکی از اهداف اسرائیل انهدام مخفی گاه های احتمالی خامنه ای است

منبعی مطلع در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» خبر داد که حمله اسراییل به ایران، در شهرهای مختلف انجام گرفته است. به گفته این منبع مطلب «به نظر می‌رسد که هدف حمله‌های اسراییل انهدام مخفی‌گاه‌های احتمالی مقام رهبری است.» بامداد شنبه ۹اسفند۱۴۰۴ اسراییل در همکاری با آمریکا علیه ایران حمله‌ موشکی انجام داد و چندین منطقه را در تهران هدف قرار داد. حالا گفته می‌شود که نقاط دیگری در ایران هم هدف حمله قرار گرفته است.

رسانه‌های رسمی می‌گویند در شهرهای مختلف ایران چندین حمله نظامی انجام شده است.

تهران مشاهده دود ناشی از انفجار pic.twitter.com/vgG8je0Wgt -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 28, 2026

وحید آنلاین - ویدیوی دریافتی: جنگنده در آسمان تهران، شنبه ۹ اسفند