به گفته این مقام محلی، زهرا حداد عادل، همسر مجتبی خامنهای و مصباحالهدی باقری کنی، همسر یکی از دختران خامنهای در حملات روز شنبه اسرائیل کشته شدهاند.
خبرنامه گویا - مقامهای اسرائیلی به طور گسترده احتمال می دهند خامنهای کشته شده است.
یک گزارش بدون منبع از شبکه ۱۲ اسرائیل میگوید اسرائیل با هماهنگی آمریکا حدود ۳۰ بمب بر مجموعه خامنهای پرتاب کرده است. خامنهای در محل حضور داشته و زیر زمین بوده، اما در یکی از دو پناهگاه عمیقی که تنها بمبهای آمریکا قادر به نفوذ به آن بودند، حضور نداشته است. شبکه دولتی کان اسرائیل همچنین گزارش داده که نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه پسر خامنهای، مجتبی -- که بسیاری انتظار داشتند جانشین پدر شود -- نیز کشته شده است.
