قدم مهم برای از میان رفتن کامل نظام نکبت اسلامی، همین خوراندن شربت شهادت به شخص سدعلی بود که این قدم به همت دو کشور دوست، یعنی اسراییل و امریکا برداشته شد. ما امروز مثل دربندیان ی که زندان بان شان با مرگی فجیع از میان رفته شاد و خوشحال یم و حق داریم بعد از ۴۷ سال زندانی او و خمینی بودن از مرگ هر دو شان شادی کنیم و به رقص و پایکوبی بپردازیم....

اما حال که نفسی تازه کرده ایم و انرژی درونی گرفته ایم باید در نظر داشته باشیم که زندان جمهوری اسلامی کماکان پا بر جاست و اگر چه رییس زندان ی در قد و قواره ی خمینی و خامنه ای نخواهیم داشت و اصولا مقامی به نام «رهبری» وجود نخواهد داشت که اداره ی این زندان را بر عهده بگیرد اما روسای بخش های مختلف این زندان و خصوصا نگهبانان وحشی و آدمخوار این زندان کماکان در پُست های خود مستقرند، و حتی بعد از فرو ریختن کامل دیوارهای این زندان باز هم خواهند بود لذا به دَرَک واصل شدن خامنه ای تنها گام اولی ست که در این مسیر پر سنگلاخ برداشته شده است.

اسلامی های احمق که ذره ای آینده نگری در مغز گندیده شان وجود ندارد همیشه در بیان خاطرات شان فقط زمان وقوع خاطره را در نظر می گیرند و تصور نمی کنند که طرف مقابل شان از این خاطرات می تواند در آینده و در موارد مشابه هم استفاده کند.

خاطرات نوچه های خمینی را در مورد زمان بعد از مرگ او که می خوانیم حاوی نکات بسیار بسیار مهمی ست که امروز بعد از مرگ خامنه ای می تواند مورد استفاده ی ما قرار گیرد.

اول این که نظام اسلامی که تمام فرزندان خود را خورده یا از خود رانده دیگر کسی در حد خامنه ای را برای جایگزین کردن ندارد و حتی کسی مانند رفسنجانی که حرف اش خریدار داشته باشد و بتواند نقش برنامه ریز بازی کند برای خود باقی نگذاشته است.

رفسنجانی این قدر اعتبار داشت که توانست کسی را به عنوان رهبر بر تخت قدرت بنشاند که خودش معتقد بود و واقعا معتقد بود که باید به حال ملتی که او بخواهد رهبرش شود خون گریست. چنین محللی دیگر در نظام اسلامی باقی نمانده است.