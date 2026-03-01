قدم مهم برای از میان رفتن کامل نظام نکبت اسلامی، همین خوراندن شربت شهادت به شخص سدعلی بود که این قدم به همت دو کشور دوست، یعنی اسراییل و امریکا برداشته شد. ما امروز مثل دربندیان ی که زندان بان شان با مرگی فجیع از میان رفته شاد و خوشحال یم و حق داریم بعد از ۴۷ سال زندانی او و خمینی بودن از مرگ هر دو شان شادی کنیم و به رقص و پایکوبی بپردازیم....
اما حال که نفسی تازه کرده ایم و انرژی درونی گرفته ایم باید در نظر داشته باشیم که زندان جمهوری اسلامی کماکان پا بر جاست و اگر چه رییس زندان ی در قد و قواره ی خمینی و خامنه ای نخواهیم داشت و اصولا مقامی به نام «رهبری» وجود نخواهد داشت که اداره ی این زندان را بر عهده بگیرد اما روسای بخش های مختلف این زندان و خصوصا نگهبانان وحشی و آدمخوار این زندان کماکان در پُست های خود مستقرند، و حتی بعد از فرو ریختن کامل دیوارهای این زندان باز هم خواهند بود لذا به دَرَک واصل شدن خامنه ای تنها گام اولی ست که در این مسیر پر سنگلاخ برداشته شده است.
اسلامی های احمق که ذره ای آینده نگری در مغز گندیده شان وجود ندارد همیشه در بیان خاطرات شان فقط زمان وقوع خاطره را در نظر می گیرند و تصور نمی کنند که طرف مقابل شان از این خاطرات می تواند در آینده و در موارد مشابه هم استفاده کند.
خاطرات نوچه های خمینی را در مورد زمان بعد از مرگ او که می خوانیم حاوی نکات بسیار بسیار مهمی ست که امروز بعد از مرگ خامنه ای می تواند مورد استفاده ی ما قرار گیرد.
اول این که نظام اسلامی که تمام فرزندان خود را خورده یا از خود رانده دیگر کسی در حد خامنه ای را برای جایگزین کردن ندارد و حتی کسی مانند رفسنجانی که حرف اش خریدار داشته باشد و بتواند نقش برنامه ریز بازی کند برای خود باقی نگذاشته است.
رفسنجانی این قدر اعتبار داشت که توانست کسی را به عنوان رهبر بر تخت قدرت بنشاند که خودش معتقد بود و واقعا معتقد بود که باید به حال ملتی که او بخواهد رهبرش شود خون گریست. چنین محللی دیگر در نظام اسلامی باقی نمانده است.
باقی می ماند رهبری شورایی که این هم شاید بتواند چند هفته ای کشتی در هم شکسته ی جمهوری اسلامی را در دریای توفانی تهاجم نظامی و فقر و کمبود و دشمنی جهان با او بر روی آب نگهدارد ولی به تدریج عدم امکان اداره ی کشور به صورت شورایی بخصوص برای این جانوران تک یاخته ای که سایه ی یکدیگر را هم با تیر می زنند مشخص خواهد شد و اصولا در مدرن ترین نظام های سیاسی امروز هم چیزی به نام اداره ی شورایی کشور وجود ندارد چه برسد که آخوند جماعت بخواهد چنین کند.
نهایتا چند نفری به طور موقت امور کشور را در دست خواهند گرفت تا به خیال خودشان آب ها از آسیاب بیفتد که هرگز نخواهد افتاد.
اما مهم ترین فاکتوری که بر اساس خاطرات منتشر شده، باید از همین لحظه آن را در نظر بگیریم و بر اساس آن عمل کنیم «وحشت حکومتی ها از شورش مردم است» که بعد از مرگ خمینی از ترس همین شورش مرگ خمینی را حتی از حکومتی های رده پایین پنهان نگه داشتند و اعلام زمان مرگ را به تاخیر انداختند که مشابهش را همین دیروز مشاهده کردیم که چون در زمان مرگ آن گور به گور شده وسایل ارتباطی و اینترنتی وجود نداشت این کار عملی بود ولی بعد از مرگ خامنه ای کار اطلاع رسانی با وجود شرایط جنگی و نامشخص بودن وضعیت مناطق بمباران شده به ساعت نکشید که توسط نخست وزیر نتانیاهو اعلام شد و بلافاصله در دنیا مثل بمب خبری منفجر شد.
«««بعدها در خاطرات این ها خواندیم که بعد از اعلام ارتحال، این ها کماکان منتظر شورش مردم بودند ولی با کمال تعجب دیدند که شورشی اتفاق نیفتاد.»»»
حکومت نکبت امروز از مردم و شورش شان به شدت وحشت دارد.
اگر شاهزاده همین امروز از مردم نخواهند که به مراکز قدرت یورش ببرند و آن ها را در اختیار بگیرند، هر دقیقه ای که تاخیر شود، کار به صورت تصاعدی مشکل تر خواهد شد. این قسمت از کار باید بر عهده ی جوانان شجاع و انقلابی ما قرار گیرد و اشغال، از مراکز حساسی که در آن ها سلاح وجود دارد، مثل کلانتری ها و پایگاه های بسیج آغاز شود و به مراکز حکومتی و مخابراتی و رسانه ای دولتی تسری پیدا کند.
پس تاکید می کنم «فاکتور وحشت حکومتی ها از شورش مردم و دستپاچگی نیروهای سرکوب مهم ترین فاکتوری ست که باید در لحظه ی کنونی در نظر گرفته شود و باز تاکید می کنم هر ثانیه تاخیر، مساوی ست با چند برابر شدن دشواری کار بر اندازی».
یک نکته ی مهم هم در این تاخیر باید در نظر گرفته شود و آن اختلاف افتادن میان نیروهای مخالف حکومت نکبت با یکدیگر است که باز هر چه زمان بیشتر بگذرد، امکان تفرقه میان نیروهای صادق و وطن دوست و از طرف دیگر نفوذ دشمنان ایران و مردم ایران و تمامیت ارضی و حکومتی که دُم اش به مذهب و ایدئولوژی بسته نباشد بیشتر خواهد شد که باید به این موضوعات بعدا بیشتر بپردازیم.
این دیگر کاری نیست که از اسراییل و امریکا انتظار داشته باشیم برای ما انجام بدهند و در اینجا باید خودمان مدیریت کار و مبارزه را در دست بگیریم....
هق هق مجری صداوسیما هنگام اعلام خبر مرگ خامنه ای