آنها تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رئیسی دست به شکایت زدهاند
انتخاب - دیوان عدالت اداری دقایقی پیش اعلام کرد که در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبات و تصمیمات این ستاد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
خبرنگار «انتخاب» اما دقایقی پیش کسب اطلاع کرد که ۴ نفر شاکی حقیقیِ «توقف اتصال اینترنت بینالملل» هستند.
این ۴ نفر که گرایش سیاسی آنها کاملاً مشخص است و تحت راهبری یک مقام ابقا شدهی دولت رییسی، دست به شکایت زدهاند، عبارتند از کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری.
وزیر ارتباطات که سعی کرده در برابر این جریان شکایتکننده و اخلالآور بایستد، صبح امروز در مصاحبهای اعلام کرده بود که «محدودیتهای اینترنتی» خسارات قابل توجهی به کشور وارد کرده بود و استمرار این وضعیت میتواند زمینهساز مهاجرت نیروهای انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی شود.
با این حال، همزمان با انتشار خبر توقف مصوبات ستاد فضای مجازی و تشدید اختلافها بر سر محدودیت اینترنت، گزارشهای متعددی از داخل ایران و همچنین دادههای نهاد ناظر «نتبلاکس» نشان میدهد که در برخی مناطق، اتصال اینترنت بینالملل بهصورت کامل یا دستکم محدود در حال بازگشت است. این تناقض میتواند ناشی از چند عامل باشد: از جمله اجرای تدریجی و آزمایشی رفع محدودیتها، اختلاف و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، یا حتی تلاش دولت برای بازگرداندن بخشی از دسترسیها پیش از تعیین تکلیف نهایی حقوقی و سیاسی این پرونده.
