



خبرنامه گویا - عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد در برنامه سیما ثابت: «در کوتاه مدت، بازنده اصلی ملت ایران بودند». او اضافه می‌کند: «واضح است که آمریکا به مردم ایران پشت کرده»

عباس میلانی تفاهم اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بیشتر «فرصت تنفس برای حکومت» توصیف کرد تا گشایشی برای مردم ایران. به گفته او، توافقی که پس از جنگ محدود ایران و اسرائیل و حملات آمریکا شکل گرفته، در کوتاه‌مدت فشار را از روی حکومت کم می‌کند، اما تغییری جدی در وضعیت مردم ایجاد نخواهد کرد.

این مذاکرات بر تمدید آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدود برخی تحریم‌ها و ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای متمرکز است. میلانی معتقد است اولویت اصلی واشنگتن در این مرحله، حفظ ثبات منطقه و جلوگیری از بحران اقتصادی و انرژی است، نه حمایت مستقیم از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران.

او می‌گوید آمریکا بار دیگر نشان داده که هنگام انتخاب میان «ثبات منطقه» و «فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی»، معمولاً گزینه کم‌هزینه‌تر برای غرب را ترجیح می‌دهد