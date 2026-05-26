ایندیپندنت - رابرت اف کندی، وزیر بهداشت آمریکا، ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد که در آن با دست خالی دو مار سیاه را شکارمی‌کند؛ ویدیویی که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد.

در این تصاویر، کندی تلاش می‌کند دو مار را که روی زمین در حال حرکت‌اند بگیرد و پس از موفق شدن، آنها را مقابل دوربین نگه می‌دارد. لحظاتی بعد یکی از مارها انگشت او را نیش می‌زند، اما او همچنان با خنده به فیلمبرداری ادامه می‌دهد.