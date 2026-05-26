ایندیپندنت - خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز سهشنبه پنجم خردادماه تصویری از لاشه یک پهپاد منتشر کرد و مدعی شد نیروهای هوافضای سپاه با «رونمایی از آرشهای کمانگیر با سامانههای جدید» یک پهپاد متخاصم را بر فراز آبهای خلیج فارس سرنگون کردهاند.
تسنیم نوشت این عملیات با استفاده از سامانهای با «قابلیتهای پنهان» انجام شده و مقامهای جمهوری اسلامی آن را «پیامی روشن و قاطع» توصیف کردهاند تا به گفته آنها «هیچ پهپاد رادارگریزی نتواند بر آسمان خلیج فارس نفوذ کند».
این خبرگزاری که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک است، اعلام کرد جزئیات فنی و عملیاتی این سامانه همچنان محرمانه باقی مانده است. در گزارش تسنیم اشارهای به نوع پهپاد، کشور سازنده یا محل دقیق سرنگونی نشده است و آمریکا نیز تاکنون واکنشی به این ادعا نشان نداده است.
این گزارش پس از آن منتشر شد که دوشنبهشب چهارم خردادماه، سنتکام اعلام کرد محلهای پرتاب موشک و قایقهایی را که به گفته این نهاد در حال مینگذاری در خلیج فارس بودند هدف قرار داده است.
