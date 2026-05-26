Tuesday, May 26, 2026

صفحه نخست » نمایش سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط خبرگزاری تسنیم

26-2.jpgایندیپندنت - خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه پنجم خردادماه تصویری از لاشه یک پهپاد منتشر کرد و مدعی شد نیروهای هوافضای سپاه با «رونمایی از آرش‌های کمان‌گیر با سامانه‌های جدید» یک پهپاد متخاصم را بر فراز آب‌های خلیج فارس سرنگون کرده‌اند.

تسنیم نوشت این عملیات با استفاده از سامانه‌ای با «قابلیت‌های پنهان» انجام شده و مقام‌های جمهوری اسلامی آن را «پیامی روشن و قاطع» توصیف کرده‌اند تا به گفته آنها «هیچ پهپاد رادارگریزی نتواند بر آسمان خلیج فارس نفوذ کند».

این خبرگزاری که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک است، اعلام کرد جزئیات فنی و عملیاتی این سامانه همچنان محرمانه باقی مانده است. در گزارش تسنیم اشاره‌ای به نوع پهپاد، کشور سازنده یا محل دقیق سرنگونی نشده است و آمریکا نیز تاکنون واکنشی به این ادعا نشان نداده است.

این گزارش پس از آن منتشر شد که دوشنبه‌شب چهارم خردادماه، سنتکام اعلام کرد محل‌های پرتاب موشک و قایق‌هایی را که به گفته این نهاد در حال مین‌گذاری در خلیج فارس بودند هدف قرار داده است.

مطلب قبلی...
26.jpg
مارگیری وزیر بهداشت آمریکا
مطلب بعدی...
montreal.jpg
ببینید مونترال چه خبره!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی
one26.jpg
حضور سینماگران در مراسم یادبود مادر رسول صدرعاملی کارگردان سینما
oholic21.jpg
چیزای که توی تراپی کاملا طبیعیه و بعضیا فکر میکنن نیست
tv26.jpg
بازیگر روس در اکران فیلم جزیره جیمز باند؛ اولگا لاورنتیوا کیست
daily.jpg
غذاهای محبوبی که میل جنسی و باروری مردان را نابود می‌کنند
goftar25-1.jpg
اشک های اژه ای در حاشیه گرامیداشت کشته شدگان حکومتی جنگ
daily25.jpg
«قفس نوزاد» در آسمان نیویورک؛ وقتی بچه‌ها را از پنجره آویزان می‌کردند!

از سایت های دیگر

خبر خانوادگی جدید از ابی
۱۵ بوسه فراموش ناشدنی
انواع مستی کدام است؟
پیدا شدن «جسد مثله شده» یک زن مهاجردر ایران

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
دوران نبرد با تاریکی؛ نبردِ آخر
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
ماجرای تَرک وطن خواننده معروف در شمایل یک پیرزن
goftar3.jpg
هما عابدین، دستیار هیلاری کلینتون در کتابش از آزار جنسی یک سناتور نوشت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy