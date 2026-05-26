Tuesday, May 26, 2026

صفحه نخست » محکومیت یک شهروند بخاطر پخش شیرینی

26-3.jpgدویچه وله - شهلا عروجی، وکیل دادگستری در پستی در شبکه ایکس خبر از صدور دو سال زندان برای یک شهروند به دلیل پخش شیرینی در شامگاه نهم اسفند ۱۴۰۴ همزمان با کشته شدن علی خامنه‌ای خبر داد.

عروجی در این پست نوشت: «به دليل پخش شيرينی در شب ۱۰ اسفند [خود موكل ميگه ٩ اسفند و بابت افتتاح فست فودش بوده] محكوم به ۲ سال حبس از بابت اتهام توهين به رهبری شده!»

به نوشته این وکیل دادگستری، در رأی صادره به "شاد بودن" این شهروند هم به عنوان مصداق ارتکاب جرم اشاره شده است.



دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران با انتشار این خبر نوشته است: «حتی در فرض صحت ادعای مطرح‌شده درباره پخش شیرینی به مناسبت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، چنین رفتاری به‌ خودی‌خود مصداق جرم "توهین به رهبری"، موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود.»

به نوشته دادبان، تحقق عمل مجرمانه توهین به رهبری "مستلزم به‌کارگیری الفاظ، عبارات یا رفتارهای صریحا موهن و تحقیرآمیز است و صرف ابراز شادی یا پخش شیرینی، فاقد عناصر قانونی لازم برای تحقق این جرم است".

دادبان ادامه می‌دهد: «همچنین استناد دادگاه به "شاد بودن" متهم به‌عنوان دلیل ارتکاب جرم، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض آشکار قرار دارد؛ چرا که احساسات، حالات روحی یا برداشت‌های ذهنی افراد تا زمانی که در قالب رفتار مجرمانه مشخص و تعریف‌شده در قانون بروز پیدا نکند، قابل جرم‌انگاری نیست.»

به علاوه، در قوانین کیفری ایران نیز "هیچ ماده‌ای صرف شادمانی از مرگ یک فرد را جرم تلقی نکرده است."

دادبان بر همین مبنا صدور دو سال زندان در این پرونده را "فاقد مبنای قانونی روشن" و "مصداق تفسیر موسع قوانین کیفری علیه متهم" خوانده است؛ امری که "برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری و الزامات دادرسی عادلانه است.

مطلب قبلی...
ys.jpg
یاشار سلطانی: ۶ میلیارد کره جنوبی در آلمان است؛ نه قطر!
مطلب بعدی...
farzanehroostaie.jpg
۳+۱ معادله لعنتی تاثیرگذار در آینده ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی
one26.jpg
حضور سینماگران در مراسم یادبود مادر رسول صدرعاملی کارگردان سینما
oholic21.jpg
چیزای که توی تراپی کاملا طبیعیه و بعضیا فکر میکنن نیست
tv26.jpg
بازیگر روس در اکران فیلم جزیره جیمز باند؛ اولگا لاورنتیوا کیست
daily.jpg
غذاهای محبوبی که میل جنسی و باروری مردان را نابود می‌کنند
goftar25-1.jpg
اشک های اژه ای در حاشیه گرامیداشت کشته شدگان حکومتی جنگ
daily25.jpg
«قفس نوزاد» در آسمان نیویورک؛ وقتی بچه‌ها را از پنجره آویزان می‌کردند!

از سایت های دیگر

دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
تهدید جانی یک ورزشکار ایرانی توسط طرفداران آرمان‌های فلسطین
آخوند سگ‌دوست در قم

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
دوران نبرد با تاریکی؛ نبردِ آخر
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
ماجرای تَرک وطن خواننده معروف در شمایل یک پیرزن
goftar3.jpg
هما عابدین، دستیار هیلاری کلینتون در کتابش از آزار جنسی یک سناتور نوشت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy