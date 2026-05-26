دویچه وله - شهلا عروجی، وکیل دادگستری در پستی در شبکه ایکس خبر از صدور دو سال زندان برای یک شهروند به دلیل پخش شیرینی در شامگاه نهم اسفند ۱۴۰۴ همزمان با کشته شدن علی خامنه‌ای خبر داد. عروجی در این پست نوشت: «به دليل پخش شيرينی در شب ۱۰ اسفند [خود موكل ميگه ٩ اسفند و بابت افتتاح فست فودش بوده] محكوم به ۲ سال حبس از بابت اتهام توهين به رهبری شده!» به نوشته این وکیل دادگستری، در رأی صادره به "شاد بودن" این شهروند هم به عنوان مصداق ارتکاب جرم اشاره شده است.





دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران با انتشار این خبر نوشته است: «حتی در فرض صحت ادعای مطرح‌شده درباره پخش شیرینی به مناسبت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، چنین رفتاری به‌ خودی‌خود مصداق جرم "توهین به رهبری"، موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود.»



به نوشته دادبان، تحقق عمل مجرمانه توهین به رهبری "مستلزم به‌کارگیری الفاظ، عبارات یا رفتارهای صریحا موهن و تحقیرآمیز است و صرف ابراز شادی یا پخش شیرینی، فاقد عناصر قانونی لازم برای تحقق این جرم است".



دادبان ادامه می‌دهد: «همچنین استناد دادگاه به "شاد بودن" متهم به‌عنوان دلیل ارتکاب جرم، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض آشکار قرار دارد؛ چرا که احساسات، حالات روحی یا برداشت‌های ذهنی افراد تا زمانی که در قالب رفتار مجرمانه مشخص و تعریف‌شده در قانون بروز پیدا نکند، قابل جرم‌انگاری نیست.»

به علاوه، در قوانین کیفری ایران نیز "هیچ ماده‌ای صرف شادمانی از مرگ یک فرد را جرم تلقی نکرده است."



دادبان بر همین مبنا صدور دو سال زندان در این پرونده را "فاقد مبنای قانونی روشن" و "مصداق تفسیر موسع قوانین کیفری علیه متهم" خوانده است؛ امری که "برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری و الزامات دادرسی عادلانه است.