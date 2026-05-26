سعید قاسمینژاد در شبکه اکس:
هر وقت داشتید ناامید میشدید، به این فکر کنید که جمهوری اسلامی فقط در همین یک سال اخیر چقدر ضربه خورده، ضعیف شده و تحقیر شده:
• چندین هزار نفر از نیروها و مزدورانش در جنگ کشته شدهاند
• رهبر قبلی ماههاست کشته شده و هنوز دفن نشده
• رهبر جدید ماههاست پنهان شده و حتی صدایی از او منتشر نشده
• بخش بزرگی از شبکه نیابتی و بازدارندگی منطقهایاش آسیب دیده
• اقتصادش زیر فشار تحریم، جنگ و بحران داخلی فرسودهتر شده
• شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیقتر از همیشه شده
رژیمی که زمانی با نمایش قدرت حکومت میکرد، امروز حتی برای نشاندادن رهبرش هم مشکل دارد.