سعید قاسمی‌نژاد در شبکه اکس:

هر وقت داشتید ناامید می‌شدید، به این فکر کنید که جمهوری اسلامی فقط در همین یک سال اخیر چقدر ضربه خورده، ضعیف شده و تحقیر شده:

• چندین هزار نفر از نیروها و مزدورانش در جنگ کشته شده‌اند

• رهبر قبلی ماه‌هاست کشته شده و هنوز دفن نشده

• رهبر جدید ماه‌هاست پنهان شده و حتی صدایی از او منتشر نشده

• بخش بزرگی از شبکه نیابتی و بازدارندگی منطقه‌ای‌اش آسیب دیده

• اقتصادش زیر فشار تحریم، جنگ و بحران داخلی فرسوده‌تر شده

• شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق‌تر از همیشه شده

رژیمی که زمانی با نمایش قدرت حکومت می‌کرد، امروز حتی برای نشان‌دادن رهبرش هم مشکل دارد.