Tuesday, May 26, 2026

صفحه نخست » یادآوری سعید قاسمی‌نژاد

sghn.jpg

سعید قاسمی‌نژاد در شبکه اکس:

هر وقت داشتید ناامید می‌شدید، به این فکر کنید که جمهوری اسلامی فقط در همین یک سال اخیر چقدر ضربه خورده، ضعیف شده و تحقیر شده:

• چندین هزار نفر از نیروها و مزدورانش در جنگ کشته شده‌اند
• رهبر قبلی ماه‌هاست کشته شده و هنوز دفن نشده
• رهبر جدید ماه‌هاست پنهان شده و حتی صدایی از او منتشر نشده
• بخش بزرگی از شبکه نیابتی و بازدارندگی منطقه‌ای‌اش آسیب دیده
• اقتصادش زیر فشار تحریم، جنگ و بحران داخلی فرسوده‌تر شده
• شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق‌تر از همیشه شده

رژیمی که زمانی با نمایش قدرت حکومت می‌کرد، امروز حتی برای نشان‌دادن رهبرش هم مشکل دارد.

مطلب بعدی...
ys.jpg
یاشار سلطانی: ۶ میلیارد کره جنوبی در آلمان است؛ نه قطر!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی
one26.jpg
حضور سینماگران در مراسم یادبود مادر رسول صدرعاملی کارگردان سینما
oholic21.jpg
چیزای که توی تراپی کاملا طبیعیه و بعضیا فکر میکنن نیست
tv26.jpg
بازیگر روس در اکران فیلم جزیره جیمز باند؛ اولگا لاورنتیوا کیست
daily.jpg
غذاهای محبوبی که میل جنسی و باروری مردان را نابود می‌کنند
goftar25-1.jpg
اشک های اژه ای در حاشیه گرامیداشت کشته شدگان حکومتی جنگ
daily25.jpg
«قفس نوزاد» در آسمان نیویورک؛ وقتی بچه‌ها را از پنجره آویزان می‌کردند!

از سایت های دیگر

شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
دوران نبرد با تاریکی؛ نبردِ آخر
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
ماجرای تَرک وطن خواننده معروف در شمایل یک پیرزن
goftar3.jpg
هما عابدین، دستیار هیلاری کلینتون در کتابش از آزار جنسی یک سناتور نوشت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy