خبرتامه گویا - یک زن ایرانی ۳۱ ساله به نام معصومه سهرابی، مادر دو فرزند که در سال ۲۰۲۴ برای آغاز زندگی جدید به ایرلند مهاجرت کرده بود، در نزدیکی مرکز اسکان پناهجویان «واترلو هاوس» در شهر کلیفدن به قتل رسید. پیکر او پنج‌شنبه گذشته در منطقه‌ای جنگلی کنار رودخانه اوون‌گلن پیدا شد؛ او بر اثر ضربات متعدد چاقو به ناحیه گردن جان باخته بود.

پلیس ایرلند اعلام کرد یک مرد ۳۵ ساله ایرانی به نام علی سهرابی که از آشنایان قربانی بوده، در ارتباط با این پرونده بازداشت و به قتل متهم شده است. نیروهای امدادی و پلیس این مرد را در نزدیکی محل حادثه، در حالی که آثار خون و جراحت در ناحیه گردن داشت، پیدا کردند و او را برای درمان به بیمارستان انتقال دادند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های ایرلندی، معصومه سهرابی پیش از این بارها نسبت به رفتارهای این مرد ابراز نگرانی کرده و شکایت‌هایی درباره آزار و اذیت و خشونت خانگی مطرح کرده بود. گزارش‌ها حاکی است که متهم در ماه ژانویه نیز با نقض حکم قضایی منع نزدیک شدن، به مرکز محل اقامت او مراجعه کرده بود.

پس از آن حادثه، دادگاه برای متهم جریمه مالی تعیین کرده و او را از نزدیک شدن به محل سکونت معصومه سهرابی منع کرده بود.