خبرتامه گویا - یک زن ایرانی ۳۱ ساله به نام معصومه سهرابی، مادر دو فرزند که در سال ۲۰۲۴ برای آغاز زندگی جدید به ایرلند مهاجرت کرده بود، در نزدیکی مرکز اسکان پناهجویان «واترلو هاوس» در شهر کلیفدن به قتل رسید. پیکر او پنجشنبه گذشته در منطقهای جنگلی کنار رودخانه اوونگلن پیدا شد؛ او بر اثر ضربات متعدد چاقو به ناحیه گردن جان باخته بود.
پلیس ایرلند اعلام کرد یک مرد ۳۵ ساله ایرانی به نام علی سهرابی که از آشنایان قربانی بوده، در ارتباط با این پرونده بازداشت و به قتل متهم شده است. نیروهای امدادی و پلیس این مرد را در نزدیکی محل حادثه، در حالی که آثار خون و جراحت در ناحیه گردن داشت، پیدا کردند و او را برای درمان به بیمارستان انتقال دادند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانههای ایرلندی، معصومه سهرابی پیش از این بارها نسبت به رفتارهای این مرد ابراز نگرانی کرده و شکایتهایی درباره آزار و اذیت و خشونت خانگی مطرح کرده بود. گزارشها حاکی است که متهم در ماه ژانویه نیز با نقض حکم قضایی منع نزدیک شدن، به مرکز محل اقامت او مراجعه کرده بود.
پس از آن حادثه، دادگاه برای متهم جریمه مالی تعیین کرده و او را از نزدیک شدن به محل سکونت معصومه سهرابی منع کرده بود.
مسئولان مرکز میگویند هنگامی که معصومه سهرابی شامگاه چهارشنبه از محل اقامت خود خارج شد و تا ساعات بعد بازنگشت، موضوع به یک نگرانی جدی تبدیل شد. به گفته منابع محلی، کارکنان مرکز ساعاتی بعد با مردی مواجه شدند که آثار خون روی لباسش دیده میشد و همین موضوع به شناسایی محل کشف پیکر قربانی منجر شد.
معصومه سهرابی در یکی از هتلهای شهر کلیفدن مشغول به کار بود و دو فرزند خردسالش در مدرسه ابتدایی محلی تحصیل میکردند. او در میان ساکنان منطقه و همکارانش شناختهشده بود و تلاش میکرد زبان انگلیسی را بیاموزد و زندگی جدیدی برای خود و فرزندانش بسازد.
در پی انتشار خبر این قتل، مراسم یادبودی در مرکز شهر کلیفدن برگزار شد. شماری از ساکنان، دوستان و همکاران قربانی در این مراسم حضور یافتند. همچنین مدیران مدرسه محل تحصیل فرزندان او اعلام کردند که خدمات حمایتی روانشناختی برای دانشآموزان و خانوادهها فراهم شده است.
پلیس ایرلند اعلام کرده تحقیقات درباره تمامی ابعاد این پرونده ادامه دارد. مأموران واحد فنی و جنایی در حال بررسی صحنه جرم و جمعآوری شواهد هستند. پلیس همچنین تأکید کرده که در حال حاضر فرد دیگری در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب نیست و تحقیقات بر اساس یک مسیر مشخص ادامه دارد.
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