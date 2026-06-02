🔸 اسرائیل هیوم نوشته: قاسمی هنوز در مسیر پیشرفت بود که در نوامبر ۲۰۲۲ یکی از رسانه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور عکسی را منتشر کرد که در جریان سفر قاسمی به مالزی گرفته شده بود. در این عکس، قاسمی زن جوان بی‌حجابی را در آغوش گرفته بود. این عکس در ایران مثل آتش در خرمن پخش شد؛ آن هم در چند هفته پس از آنکه مهسا امینی به‌دلیل حجاب در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان خود را از دست داده بود. قاسمی به‌سرعت به سوژه روز در ایران تبدیل شد. ظرف چند روز، او مجبور شد از سمت وزیر راه و شهرسازی استعفا کند و علت استعفا «بیماری» اعلام شد. چند ماه بعد هم در اثر سرطان درگذشت.

🔸 چند روز پیش روزنامه «اسرائیل هیوم» چاپ تل‌آویو گزارشی منتشر کرده از عملیات موساد برای نفوذ در ایران که بخش‌های مختلفی داشت. این گزارش به عنوان نمونه‌ای از پروژه نفوذ، داستان انتشار عکس‌های رستم قاسمی، از فرماندهان سپاه و وزیر وقت راه، در کنار یک زن بی‌حجاب را یادآور شده است.

🔸 شاید برای ما که در دو سال اخیر با اتفاقات عجیب و متوالی روبه‌رو شده‌ایم، داستان رستم قاسمی فراموش شده باشد؛ اما حداقل در همین کانال چندین مطلب در بحبوحه آن اتفاقات نوشته شده که مرور آن و مقایسه‌اش با آنچه روزنامه اسرائیلی ادعا کرده، می‌تواند زوایایی ناگفته را آشکار سازد یا حداقل بخشی از واقعیت سیاست را بیان کند.

🔸 مرداد ۱۴۰۱ تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت رئیسی و با سرپرستی علی باقری‌کنی مشغول مذاکره برای «احیای برجام» بود که ناگهان قاسم رستمی، وزیر راه همین دولت، رودرروی دولت ایستاد و توییت عجیبی زد:

«با برجام یزیدیان نباید تکلیف‌مان را از یاد ببریم!»

چه اتفاقی افتاده بود، هنوز چندان مشخص نبود. نزدیک یک ماه بعد، زمزمه برکناری قاسمی علنی شد. دستگیری قاسم مکارم، دستیار ویژه وزیر راه، به جرم رشوه‌خواری افشا شد. به نظر می‌رسید قاسمی در جریان رقابت‌های داخلی دولت رئیسی جزو رفتنی‌هاست، اما او قصد داشت برخلاف دو سه وزیر دیگر مقاومت کند و این کار را با مخالفت با مذاکرات دولت متبوعش شروع کرده بود.

🔸 در طول سه ماه بعد، بارها شایعه استعفای او از سوی رسانه‌ها و کانال‌های حامی دولت منتشر شد، اما او سفت و محکم روی صندلی‌اش نشسته بود و استعفای خود را تکذیب می‌کرد. مجلسی‌های حامی دولت به کمک دولت آمدند و رستم قاسمی را به مجلس فراخواندند، اما او به بهانه بیماری به مجلس نرفت. حتی وقتی عکس‌ها منتشر شد، او مقاومت کرد و ناشران را به پاسخگویی در پیشگاه خدا فراخواند!

🔸 با این همه، رستم دولت رئیسی هم نهایتاً در خوان آخر شکست خورد. سخنگوی دولت، در حالی که استعفایی وجود نداشت، از معرفی وزیر پیشنهادی تازه به مجلس خبر داد و یکی دو روز بعد خبر استعفای او را منتشر کردند!

بعد از درگذشت او اما داستان متفاوت تعریف شد؛ اینکه او تا چه اندازه خدمتگزار و لایق بود و تا آخرین روز عمرش به کار و مأموریت در چین مشغول بود. هیچ‌کس هم به روی مبارک نیاورد که پس چرا او را به زور مستعفی کردند و بعد مأموریت فرستادند؟ آیا در مأموریت بوده که به زور برکنارش کردند؟

شایع شد که او برای درمان سنتی چینیِ سرطان پیشرفته‌اش به چین رفته بود و...

پایان داستان این‌که روی سنگ مزار رستم قاسمی نوشته شد که «شهادت در مأموریت چین»!

☀️ جمع‌بندی مختصر:

اگر انتشار عکس‌ها را کار اسرائیلی‌ها بدانیم، باید گفت نفوذ بیداد می‌کند.

اگر روایت اسرائیلی‌ها را دروغ بدانیم، باید گفت در رقابت‌های داخلی کارهایی می‌شود که اسرائیلی‌ها آرزوی انجامش را دارند و می‌خواهند آن را به نام خود بزنند!

جز این، خیلی نتیجه‌های دیگر می‌توان گرفت که خودتان بگیرید...