ایندیپندنت - رسانههای ترکیه سهشنبه ۱۲ خردادماه گزارش دادند که بیش از یک تریلیون لیر بهطور نامشخص به حساب بانکی احمد جهانگرد تکالو، شهروند ایرانی ۳۲ ساله ساکن شهر وان، واریز شده است؛ اتفاقی که به مسدود شدن تمامی حسابهای او از سوی سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه (MASAK) منجر شد.
این مرد ایرانی پس از آنکه کارت بانکیاش هنگام خرید از یک فروشگاه کار نکرد، برای بررسی مشکل به بانک مراجعه کرد و در آنجا متوجه شد موجودی حسابش به ۹۹۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ لیر و ۹۹ قروش رسیده است.
تکالو گفت کارکنان بانک نیز از مشاهده این رقم شگفتزده شدند و پس از بررسی اولیه، موضوع را به مقامهای مسئول گزارش کردند. به گفته او، پس از ورود این مبلغ به حساب، تمامی حسابهای بانکیاش مسدود شد و به دلیل ادامه تحقیقات، هنوز اطلاعاتی درباره منبع این پول در اختیارش قرار نگرفته است.
بر اساس گزارشها، این مبلغ معادل حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار است؛ رقمی که میتوانست صاحب حساب را در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد.
مقامهای ترکیه تحقیقات درباره منشا این واریز غیرعادی را ادامه میدهند و دسترسی صاحب حساب به داراییهایش همچنان محدود است.
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