ایران اینترنشنال - سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه با چند پهپاد ترمینال ۱ فرودگاه بین‌المللی کویت را هدف قرار داد که به وارد شدن خسارت‌های مادی گسترده و زخمی شدن چند نفر منجر شد.

او گفت مجروحان خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی قرار دارد.

هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد پروازها تا زمان تکمیل اقدامات لازم و اطمینان از آمادگی فرودگاه بین‌المللی کویت برای ازسرگیری عملیات، تعلیق و به فرودگاه‌های جایگزین هدایت شد.

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در یکی از جدی‌ترین تبادل‌های نظامی از زمان آغاز آتش‌بس، جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه موشک‌هایی به سوی کویت و بحرین شلیک کرد، در حالی که ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه جزیره قشم انجام داد. ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش در مسیر یک بندر ایرانی را با شلیک یک موشک هل‌فایر هدف قرار داده و آن را «از کار انداخته» است.

🚨CENTCOM: We turned off an oil tanker that tried to reach Kharg Island and break the US blockade in the Strait of Hormuz--and prevented it from reaching Iran. Since the beginning of the American blockade, 6 ships have been disabled, and 122 have turned back. pic.twitter.com/yG2SRYLX1c -- Raylan Givens (@JewishWarrior13) June 2, 2026

طبق این اطلاعیه، دو موشک ایرانی که به سوی پایگاه نظامی امریکا در کویت شلیک شدند، در مسیر خود سقوط کردند یا در حال حرکت متلاشی شدند. سه موشک نیز که به سوی بحرین پرتاب شده بودند، بلافاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند.