Tuesday, Jun 2, 2026

صفحه نخست » مارکو روبیو: موضوع تنگه هرمز تنها شرط آمریکا برای کاهش تحریم‌ها نیست

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۲ خرداد به قانون‌گذاران آمریکایی گفت که دولت ترامپ صرفا در ازای بازگشایی تنگه هرمز تخفیف یا لغو تحریم‌ها را به ایران پیشنهاد نکرده است.

او افزود که هرگونه کاهش یا رفع تحریم‌ها منوط به آن خواهد بود که تهران شرایط مربوط به برنامه هسته‌ای خود را برآورده کند.


خبرنامه گویا - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در توضیح علت ادامه محاصره دریایی علیه رژیم ایران گفت این اقدام پس از آن انجام شد که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست، به کشتی‌های تجاری شلیک کرد و بخش‌هایی از آبراه بین‌المللی هرمز را مین‌گذاری کرد.

روبیو تاکید کرد که این محاصره تنها کشتی‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. او گفت منطق این اقدام روشن است: اگر سایر کشورها نتوانند کشتی‌های خود را از تنگه هرمز عبور دهند، کشتی‌های رژیم ایران نیز نباید امکان عبور داشته باشند.

وزیر خارجه آمریکا افزود واشنگتن نمی‌تواند شرایطی را بپذیرد که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز از دیگر کشورها بخواهد برای عبور هزینه پرداخت کنند یا با تهدید امنیتی روبه‌رو شوند، در حالی که کشتی‌های ایرانی بدون محدودیت رفت‌وآمد کنند.

روبیو همچنین گفت اگر جمهوری اسلامی پس از آغاز آتش‌بس به تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل می‌کرد، محاصره‌ای نیز در کار نبود. به گفته او، ادامه این محدودیت‌ها نتیجه باز نماندن این آبراه راهبردی است.

