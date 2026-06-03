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صفحه نخست » پاسخ امیرفرشاد ابراهیمی به ادعای قوه قضائیه: معترضان اعدام نمی‌شوند

33-55.jpgامیرفرشاد ابراهیمی - معاون قوه قضائیه رژیم: هیچکسی به دلیل اعتراض اعدام نمیشود!

راست می‌گوید؛ کسی را به خاطر اعتراض اعدام نمی‌کنند، چون معترضان را در خیابان به رگبار می‌بندند و هزاران نفر را می‌کشند. آن‌هایی را هم که اعدام می‌کنند، با برچسب‌هایی مانند «جاسوس» یا «مفسد» معرفی می‌کنند تا نگویند به دلیل اعتراض اعدام شده‌اند.

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