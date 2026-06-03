🔴 معاون قوه قضائیه رژیم: هیچکسی به دلیل اعتراض اعدام نمیشود!



راست می‌گوید؛ کسی را به خاطر اعتراض اعدام نمی‌کنند، چون معترضان را در خیابان به رگبار می‌بندند و هزاران نفر را می‌کشند. آن‌هایی را هم که اعدام می‌کنند، با برچسب‌هایی مانند «جاسوس» یا «مفسد» معرفی می‌کنند تا نگویند به... pic.twitter.com/6tSJg4sdWZ