مقدمه
فوتبال در جهان معاصر تنها یک فعالیت ورزشی یا صنعت سرگرمی نیست، بلکه به یکی از مهمترین عرصههای تولید سرمایه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، فوتبال در پیوندی تنگاتنگ با ساختارهای قدرت، رسانه، بازار و هویتهای جمعی قرار دارد. این وضعیت در ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا فوتبال علاوه بر کارکردهای ورزشی و اقتصادی، در فرآیندهای مشروعیتسازی سیاسی، بازنمایی هویتهای اجتماعی و مدیریت تعارضات جمعی نیز نقش ایفا میکند.
پرسش اصلی این نوشتار آن است که فوتبال ایران چگونه بازتابدهنده ساختار اقتصاد سیاسی کشور است؟ فرضیه نوشتار بر این مبنا استوار است که الگوهای مسلط در اقتصاد سیاسی ایران، شامل رانتگرایی، تمرکز قدرت، خصولتیسازی، ضعف رقابت، فساد نهادی و نابرابری ساختاری، در عرصه فوتبال نیز بازتولید شدهاند و مسیر توسعه حرفهای این ورزش را شکل دادهاند.
چارچوب نظری
تحلیل حاضر بر چهار سنت نظری استوار است. نخست، نظریه دولت رانتی که توسط حازم ببلاوی و جاکومو لوسیانی (Beblawi & Luciani, 1987) توسعه یافته و توضیح میدهد چگونه دولتهای متکی بر درآمدهای رانتی از طریق توزیع منابع اقتصادی به بازتولید قدرت سیاسی میپردازند. در این چارچوب، دولت بیش از آنکه به مالیات شهروندان وابسته باشد، از منابعی مستقل از تولید داخلی ارتزاق میکند و از طریق توزیع رانت، ائتلافهای سیاسی و اقتصادی حامی خود را حفظ میکند.
دوم، نظریه الیگارشی است که توسط جفری وینترز (Winters, 2011) بسط یافته است. این نظریه بر تمرکز ثروت و قدرت در دست گروههای محدود تأکید میکند و نشان میدهد چگونه صاحبان منابع اقتصادی میتوانند قواعد نهادی را به سود خود شکل دهند و موقعیت ممتاز خویش را بازتولید کنند.
سوم، نظریه میدان و سرمایه پیر بوردیو (Bourdieu, 1986) است. بوردیو استدلال میکند که کنشگران در میدانهای اجتماعی مختلف برای کسب و انباشت انواع سرمایه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین با یکدیگر رقابت میکنند. فوتبال را میتوان یکی از این میدانها دانست که در آن دولت، باشگاهها، رسانهها، هواداران و سرمایهگذاران برای کسب منابع و نفوذ بیشتر رقابت میکنند.
چهارم، نظریه نهادهای فراگیر و استثماری دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون (Acemoglu & Robinson, 2012) است که بر نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی و سیاسی تأکید دارد. از این منظر، عملکرد فوتبال ایران را نیز میتوان در چارچوب کیفیت نهادهای حاکم بر ورزش و میزان استقلال آنها از شبکههای رانتی تحلیل کرد.
علاوه بر این، مفهوم دولت عمیق که توسط پژوهشگرانی چون مایکل لوفگرن (Lofgren, 2014) و پیتر دیل اسکات (Scott, 2015) مورد بحث قرار گرفته است، امکان تحلیل روابط میان نهادهای رسمی و شبکههای غیررسمی قدرت را فراهم میسازد. بر اساس این رویکرد، بخشی از تصمیمگیریها نه صرفاً در ساختارهای رسمی، بلکه در شبکههای درهمتنیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی شکل میگیرد.
خصولتیسازی و ناکامی خصوصیسازی
فرآیند خصوصیسازی فوتبال ایران نمونهای از الگوی گستردهتر خصوصیسازی در اقتصاد کشور است. اگرچه در دهههای اخیر واگذاری باشگاهها بارها مطرح شده است، اما در عمل انتقال مالکیت غالباً از دولت به بانکها، صندوقهای بازنشستگی، هلدینگهای شبهدولتی و سایر نهادهای خصولتی صورت گرفته است.
در نتیجه، خصوصیسازی به جای آنکه موجب افزایش رقابت، شفافیت و پاسخگویی شود، به بازتوزیع مالکیت در درون شبکههای قدرت انجامیده است. این فرآیند را میتوان نمونهای از آنچه وینترز «الیگارشی نهادی» مینامد دانست؛ ساختاری که در آن نهادهای رسمی بازار در خدمت حفظ منافع گروههای مسلط قرار میگیرند.
فوتبال، مشروعیت سیاسی و مدیریت افکار عمومی
فوتبال در ایران علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش مهمی در تولید و بازتولید مشروعیت سیاسی ایفا میکند. موفقیتهای ملی و باشگاهی اغلب به عنوان نماد انسجام ملی، اقتدار کشور و کارآمدی نظام حکمرانی بازنمایی میشوند.
در دورههای بحران اقتصادی و اجتماعی، فوتبال میتواند به ابزاری برای کاهش تنشهای اجتماعی و هدایت افکار عمومی تبدیل شود. با این حال، همین عرصه گاه به بستری برای بیان اعتراضات اجتماعی و مقاومت نمادین نیز بدل شده است. واکنشهای هواداران، کنشهای نمادین بازیکنان و بازتاب تحولات اجتماعی در ورزشگاهها نشان میدهد که فوتبال همزمان میتواند ابزار مشروعیتبخشی و عرصه چالش با قدرت باشد.
اقتصاد رسانهای ناقص و وابستگی ساختاری
در اقتصاد جهانی فوتبال، درآمدهای رسانهای مهمترین منبع تأمین مالی باشگاهها محسوب میشوند. اما انحصار رسانهای در ایران مانع شکلگیری چنین الگویی شده است. سهم محدود باشگاهها از درآمدهای پخش تلویزیونی موجب شده وابستگی آنها به منابع دولتی و شبهدولتی تداوم یابد.
در نتیجه، فوتبال ایران نتوانسته است وارد مرحله مالیسازی و تجاریسازی کامل شود و همچنان میان الگوی اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و بازار نیمهرقابتی گرفتار مانده است. این وضعیت مانعی جدی در مسیر حرفهایسازی باشگاهها به شمار میرود.
فساد ساختاری و شبکههای رانت
فساد در فوتبال ایران را نمیتوان صرفاً محصول رفتار افراد دانست. ساختار مالکیت، نبود شفافیت مالی، ضعف نظامهای حسابرسی، وابستگی مدیران به شبکههای سیاسی و محدود بودن گردش نخبگان مدیریتی زمینههای نهادی فساد را فراهم کردهاند.
در چنین شرایطی، بسیاری از پروندههای مالی در حوزه داوری، نقل و انتقالات، قراردادها و مدیریت باشگاهها را باید بخشی از رویکرد عمومی اقتصاد رانتی دانست. فساد در اینجا نه یک انحراف از نظام، بلکه محصول قابل پیشبینی ساختار نهادی موجود است.
نابرابری، تبعیض و بازتولید شکافهای اجتماعی
فوتبال ایران بازتابدهنده بسیاری از نابرابریهای موجود در جامعه است. شکافهای جنسیتی، قومی، رویکردهای و طبقاتی در این عرصه نیز مشاهده میشوند. محدودیتهای تاریخی علیه زنان، توزیع نامتوازن امکانات ورزشی میان مناطق مختلف کشور، تمرکز منابع در چند کلانشهر و دسترسی نابرابر به فرصتهای حرفهای نمونههایی از این وضعیت هستند.
از منظر بوردیویی، فوتبال به میدانی برای بازتولید نابرابریهای موجود در توزیع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. در نتیجه، موفقیت ورزشی نیز غالباً تحت تأثیر دسترسی نابرابر به منابع قرار میگیرد و شکافهای اجتماعی را بازتولید میکند.
فوتبال ایران و دولت عمیق
از منظر نظریه دولت عمیق، فوتبال بخشی از شبکهای گسترده از روابط میان نهادهای رسمی و غیررسمی قدرت است. پیوند میان باشگاهها، نهادهای اقتصادی، رسانههای حکومتی و سازمانهای ذینفوذ موجب شده تصمیمگیریهای ورزشی از رویکرد صرفاً حرفهای فاصله بگیرد.
بنابراین فوتبال ایران را میتوان نمونهای کوچک از ساختار کلان اقتصاد سیاسی کشور دانست؛ ساختاری که در آن رانت، تمرکز قدرت، خویشاوندسالاری، ضعف پاسخگویی و فساد نهادی در کنار یکدیگر عمل میکنند.
نتیجهگیری
فوتبال ایران را میتوان آینهای از اقتصاد سیاسی ایران دانست. همان عواملی که موجب ناکارآمدی در عرصههای اقتصادی و سیاسی شدهاند، در فوتبال نیز حضور دارند. دولت رانتی، الیگارشی نهادی، خصولتیسازی، انحصار رسانهای، فساد ساختاری و نابرابریهای اجتماعی مسیر توسعه این ورزش را شکل دادهاند. از این رو، اصلاح فوتبال ایران صرفاً یک مسئله ورزشی نیست، بلکه بخشی از مسئله گستردهتر اصلاح نهادهای حکمرانی، توزیع قدرت و ساختارهای اقتصادی کشور است.