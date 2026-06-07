Sunday, Jun 7, 2026

صفحه نخست » جعفر پناهی به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

panahi.jpgایران اینترنشنال - دادگاه انقلاب تهران حکم غیابی صادرشده علیه جعفر پناهی را تایید کرد. بر اساس این حکم، این فیلمساز ایرانی به «یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی» محکوم شده است.

مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است.

نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مساله‌دار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.

به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیه‌ای درباره اعتصاب کامیون‌داران، «سیاه‌نمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است.

مطلب قبلی...
ketab.jpg
ویدیوی قدیمی گفت‌وگوی بهزاد بلور با قیصر دوباره وایرال شد
مطلب بعدی...
tabnak.jpg
تابناک: فیفا برای انصراف احتمالی ایران از جام جهانی آماده شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
روابط پیچیده همسر دوم آناشید حسینی عروس سابق سفیر، با صدف طاهریان
daily7-1.jpg
تصاویری که ماز جبرانی از فارغ التحصیلی فرزندش منتشر کرد
one18.jpg
حضور کراواتی ماشاءالله شمس‌الواعظین در کنار هنربندان حکومتی
oholic7.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
daily7-2.jpg
فرهاد مجیدی ۵۰ ساله شد
goftar7-1.jpg
حقایقی درباره مورا نامدار؛ دستیار ایرانی وزیر امور خارجه امریکا
goftar6-1.jpg
شایعاتی مبنی بر بازگشت صدف طاهریان به ایران
daily6.jpg
ازدواج جنجالی شهرام جزایری با یک بلاگر

از سایت های دیگر

تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
نمایش عجیب ساواک در خیابان‌های آلمان
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv6.jpg
مادر دنیز دایی با انتشار این تصاویر خبر از مهاجرت دخترش داد
one6-1.jpg
شهره آغداشلو و پرویز صیاد در اکران فیلم ایرانی «بنما آفتاب را بر ابر»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy