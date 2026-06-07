احمد وحدت‌خواه - ویژه خبرنامه گویا

مرحوم احمد انواری، روزنامه‌نگاری که در دوران حکومت دکتر مصدق روزنامه «پرخاش» را منتشر می‌کرد، عادت داشت روی واژه‌های مطالبش نقطه نمی‌گذاشت.

در آن روزگار، کارگران بخش حروف‌چینی روزنامه زحمت زیادی را برای گذاشتن قطعه سربی «نقطه» روی نوشته‌های احمد انواری می‌کشیدند، چون بود و نبود آنها مفهوم و برداشت واژه را به‌کلی تغییر می‌داد.

انواری در خاطراتش نقل می‌کرد که روزی یک کارگر چاپخانه با یک سطل بزرگ پر از حروف سربی به دفتر او می‌آید و به او می‌گوید: «این‌ها همه نقطه‌هایی است که او در نویسندگی مقالاتش جا انداخته و بهتر است به رسم یادگار در دفترش نگه دارد!»

ملت ایران نیز نزدیک به نیم قرن پیش، در موفق‌ترین دوران تاریخ معاصر خود برای زدودن عقب‌ماندگی از تمدن جهانی و تولدی دوباره، در نبرد با لشگری از نیروهای متخاصم خارجی و وابستگان فرومایه آنها، با برداشتن یک نقطه از روی یک واژه پا به دوران وحشت بزرگ گذاشت.

امروز دیگر بر ایرانیان و جهانیان روشن گشته است که هدف نهایی رهبران انقلاب اسلامی و دنبالچه‌های چپی و مجاهد آنها در مخالفت با شاه فقید، برداشتن نقطه‌ای از همسویی حکومت او با جهان «غرب» و کشاندن ایران به منجلاب مصیبت‌های جهان «عرب» برای ایران و ایرانی خلاصه می‌شده است.