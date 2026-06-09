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صفحه نخست » سقوط هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز

apachi.jpgنیویورک‌تایمز گزارش داد یک هلیکوپتر تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده و دو خدمه آن زنده نجات یافته‌اند.

در این گزارش، به نقل از دو فرد مطلع از ماجرا آمده است که هنوز روشن نیست این هلیکوپتر بر اثر شلیک سقوط کرده، دچار نقص فنی شده یا عامل دیگری در این حادثه نقش داشته است.

ترامپ: گزارش دلایل سقوط بالگرد آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز را منتشر می‌کنیم

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۱۸ خرداد گفت خلبانان بالگردی که در تنگه هرمز سقوط کرد، سالم هستند. او گفت آمریکا سه‌شنبه گزارشی درباره این حادثه منتشر خواهد کرد.

پیش‌تر نیویورک‌تایمز به نقل از دو فرد آگاه گزارش داد یک بالگرد آپاچی آمریکا دوشنبه نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد و دو خدمه آن به سلامت نجات یافتند.

یکی از این افراد به نیویورک‌تایمز گفت این حادثه در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست که آیا این بالگرد با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده، دچار نقص فنی شده یا با مشکل دیگری مواجه شده است.

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