ایندیپندنت فارسی - با گشایش دوباره آب در زایندهرود، ویدیویی از قایقرانی با پاروی یک زن جوان اصفهانی در نزدیکی پل تاریخی خواجو در میان کاربران شبکههای اجتماعی پربازدید شده است.
پس از ۱۱ ماه خشکی، جریان رودخانه زایندهرود چهارشنبهشب ۱۳ خردادماه، بار دیگر به شهر اصفهان رسید و در بستر این رودخانه تاریخی جاری شد.
بسیاری از مردم در اصفهان با حضور بر پلهای تاریخی این شهر و یا انجام ورزشها و سرگرمیهای آبی، بازگشایی آب در زایندهرود را جشن گرفتند.
با گشایش دوباره آب در زایندهرود، ویدیویی از قایقرانی با پاروی یک زن جوان اصفهانی در نزدیکی پل تاریخی خواجو در میان کاربران شبکههای اجتماعی پربازدید شده است.-- independentpersian (@indypersian) June 8, 2026
پس از ۱۱ ماه خشکی، جریان رودخانه زایندهرود چهارشنبهشب ۱۳ خردادماه، بار دیگر به شهر اصفهان رسید و در بستر این رودخانه... pic.twitter.com/EOCAdtvOwL
***
لحظه انهدام سامانه پدافندی سپاه در حمله ارتش اسرائیل