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صفحه نخست » قایقرانی زن جوان ایرانی بر بستر پر آب زاینده روز خبرساز شد

karoon.jpgایندیپندنت فارسی - با گشایش دوباره آب در زاینده‌رود، ویدیویی از قایقرانی با پاروی یک زن جوان اصفهانی در نزدیکی پل‌ تاریخی خواجو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است.

پس از ۱۱ ماه خشکی، جریان رودخانه زاینده‌رود چهارشنبه‌شب ۱۳ خردادماه، بار دیگر به شهر اصفهان رسید و در بستر این رودخانه تاریخی جاری شد.

بسیاری از مردم در اصفهان با حضور بر پل‌های تاریخی این شهر و یا انجام ورزش‌ها و سرگرمی‌های آبی، بازگشایی آب در زاینده‌رود را جشن گرفتند.

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