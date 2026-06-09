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صفحه نخست » بازداشت مهاجر سودانی در پی تلاش برای بریدن سر مرد بریتانیایی در ایرلند

sudanese.jpgایندیپندنت فارسی - پلیس ایرلند شمالی اعلام کرد روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد مردی حدوداً ۳۰ ساله، تبعه سودان، را به اتهام اقدام به قتل در ارتباط با یک «حمله با چاقو» در بلفاست بازداشت کرده است. این حادثه دوشنبه‌شب در منطقه «نیو لاج» رخ داد و طی آن مردی ۴۰ ساله از ناحیه صورت، گردن و پشت به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

ویدیویی بسیار دلخراش از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صحنه‌هایی از تلاش مهاجم برای بریدن سر قربانی را نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که پیش از رسیدن ماموران پلیس، چند شهروند عادی برای نجات قربانی وارد عمل می‌شوند. این حادثه موجی از محکومیت‌ها و واکنش‌های گسترده را در بریتانیا به دنبال داشته است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این حمله را «وحشتناک» و «تهوع‌آور» توصیف کرد و گفت هیچ تسامحی در قبال چنین خشونت‌هایی در خیابان‌ها وجود نخواهد داشت.

این حمله که پلیس آن را یک «حادثه حیاتی» (Critical Incident) اعلام کرده، در شرایطی رخ داده است که موضوع جرایم خشونت‌آمیز و مهاجرت در بخش‌هایی از بریتانیا به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. تحقیقات پلیس برای تعیین انگیزه این حمله همچنان ادامه دارد.

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