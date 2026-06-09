ایندیپندنت فارسی - پلیس ایرلند شمالی اعلام کرد روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد مردی حدوداً ۳۰ ساله، تبعه سودان، را به اتهام اقدام به قتل در ارتباط با یک «حمله با چاقو» در بلفاست بازداشت کرده است. این حادثه دوشنبه‌شب در منطقه «نیو لاج» رخ داد و طی آن مردی ۴۰ ساله از ناحیه صورت، گردن و پشت به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

ویدیویی بسیار دلخراش از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صحنه‌هایی از تلاش مهاجم برای بریدن سر قربانی را نشان می‌دهد. در این ویدیو دیده می‌شود که پیش از رسیدن ماموران پلیس، چند شهروند عادی برای نجات قربانی وارد عمل می‌شوند. این حادثه موجی از محکومیت‌ها و واکنش‌های گسترده را در بریتانیا به دنبال داشته است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این حمله را «وحشتناک» و «تهوع‌آور» توصیف کرد و گفت هیچ تسامحی در قبال چنین خشونت‌هایی در خیابان‌ها وجود نخواهد داشت.

🚨 BELFAST NORD -- CETTE NUIT!!! 🚨



Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! »



Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu'au bout.



C'est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières... -- Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026

این حمله که پلیس آن را یک «حادثه حیاتی» (Critical Incident) اعلام کرده، در شرایطی رخ داده است که موضوع جرایم خشونت‌آمیز و مهاجرت در بخش‌هایی از بریتانیا به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. تحقیقات پلیس برای تعیین انگیزه این حمله همچنان ادامه دارد.