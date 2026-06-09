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صفحه نخست » تجهیزات «پشتیبانی و هدایت» جنگنده‌های اسرائیل در جنگل‌های استان مازندران کشف شد

maz.jpgبی بی سی - رسانه‌های ایران می‌گویند «تجهیزات فنی پشتیبانی و هدایت» جنگنده‌های اسرائیل «در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن کشف و جمع‌آوری» شده است.

بنابر این گزارش‌ها، این مجموعه تجهیزات «در یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمن به سمت حریم هوایی تهران مستقر بود» و «نیروهای امنیتی و نظامی» آن را کشف کردند.

گزارش این تجهیزات را «سامانه‌های زمین‌پایه راهبردی» توصیف می‌کند که «برای هدایت و پشتیبانی جنگنده‌های مهاجم در حملات هوایی علیه مناطق شمالی کشور و پایتخت» استفاده می‌شد.

طبق این گزارش، «بررسی‌ها نشان می‌دهد منطقه عملیاتی مورد نظر در دوران جنگ رمضان به عنوان یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگنده‌های اسرائیلی برای هدف قرار دادن تهران و تأسیسات حساس شمال کشور تعیین شده بوده است.»

اما با «هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و پدافندی» این تجهیزات «پیش از هرگونه بهره‌برداری عملیاتی کشف و از منطقه خارج شدند.»

گفته شده است که جزئیات بیشتر بعدا اعلام می‌شود. در این گزارش به بازداشت کسی اشاره نشده است.

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