بی بی سی - رسانه‌های ایران می‌گویند «تجهیزات فنی پشتیبانی و هدایت» جنگنده‌های اسرائیل «در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن کشف و جمع‌آوری» شده است.



بنابر این گزارش‌ها، این مجموعه تجهیزات «در یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمن به سمت حریم هوایی تهران مستقر بود» و «نیروهای امنیتی و نظامی» آن را کشف کردند.



گزارش این تجهیزات را «سامانه‌های زمین‌پایه راهبردی» توصیف می‌کند که «برای هدایت و پشتیبانی جنگنده‌های مهاجم در حملات هوایی علیه مناطق شمالی کشور و پایتخت» استفاده می‌شد.



طبق این گزارش، «بررسی‌ها نشان می‌دهد منطقه عملیاتی مورد نظر در دوران جنگ رمضان به عنوان یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگنده‌های اسرائیلی برای هدف قرار دادن تهران و تأسیسات حساس شمال کشور تعیین شده بوده است.»



اما با «هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و پدافندی» این تجهیزات «پیش از هرگونه بهره‌برداری عملیاتی کشف و از منطقه خارج شدند.»



گفته شده است که جزئیات بیشتر بعدا اعلام می‌شود. در این گزارش به بازداشت کسی اشاره نشده است.