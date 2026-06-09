بی بی سی - رسانههای ایران میگویند «تجهیزات فنی پشتیبانی و هدایت» جنگندههای اسرائیل «در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن کشف و جمعآوری» شده است.
بنابر این گزارشها، این مجموعه تجهیزات «در یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمن به سمت حریم هوایی تهران مستقر بود» و «نیروهای امنیتی و نظامی» آن را کشف کردند.
گزارش این تجهیزات را «سامانههای زمینپایه راهبردی» توصیف میکند که «برای هدایت و پشتیبانی جنگندههای مهاجم در حملات هوایی علیه مناطق شمالی کشور و پایتخت» استفاده میشد.
طبق این گزارش، «بررسیها نشان میدهد منطقه عملیاتی مورد نظر در دوران جنگ رمضان به عنوان یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگندههای اسرائیلی برای هدف قرار دادن تهران و تأسیسات حساس شمال کشور تعیین شده بوده است.»
اما با «هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و پدافندی» این تجهیزات «پیش از هرگونه بهرهبرداری عملیاتی کشف و از منطقه خارج شدند.»
گفته شده است که جزئیات بیشتر بعدا اعلام میشود. در این گزارش به بازداشت کسی اشاره نشده است.
صفحه نخست » تجهیزات «پشتیبانی و هدایت» جنگندههای اسرائیل در جنگلهای استان مازندران کشف شد
بی بی سی - رسانههای ایران میگویند «تجهیزات فنی پشتیبانی و هدایت» جنگندههای اسرائیل «در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن کشف و جمعآوری» شده است.