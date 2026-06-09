خبرنگار اکسیوس: یک مقام ارشد آمریکایی به کانال ۱۲ گفت که تحقیقات مشخص کرده است که یک پهپاد رژیم ایران به هلیکوپتر ارتش امریکا برخورد کرده و باعث سقوط آن شده است
سیانان: یک پهپاد شاهد هلیکوپتر آپاچی آمریکا را سرنگون کرده
ترامپ: آمریکا به سرنگونی بالگرد خود در تنگه هرمز پاسخ میدهد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت که به او اطلاع داده شده جمهوری اسلامی «یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی ما را در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشتزنی بود، سرنگون» کرد. او افزود: «دو خلبان در این حادثه حضور داشتند که هر دو سالم و بدون هیچگونه جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد.» قالیباف در شبکه اکس: «ما زبان دیپلماسی را ترجیح میدهیم، اما به زبانهای دیگری بسیار روانتر صحبت میکنیم. اگر به تعهدات خود پایبند نمانید، ما هم به زبانی روی خواهیم آورد که بهتر از هر چیز دیگری بلدیم. هر کس اسبی را که خودش زین کرده، سوار میشود.» ***
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت که به او اطلاع داده شده جمهوری اسلامی «یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی ما را در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشتزنی بود، سرنگون» کرد.
او افزود: «دو خلبان در این حادثه حضور داشتند که هر دو سالم و بدون هیچگونه جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد.»
قالیباف در شبکه اکس:
«ما زبان دیپلماسی را ترجیح میدهیم، اما به زبانهای دیگری بسیار روانتر صحبت میکنیم. اگر به تعهدات خود پایبند نمانید، ما هم به زبانی روی خواهیم آورد که بهتر از هر چیز دیگری بلدیم.
هر کس اسبی را که خودش زین کرده، سوار میشود.»
***