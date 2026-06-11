در فضای مجازی، قایقرانی یک بانوی ایرانی در نزدیکی پل خواجو، بر روی زایندهرود، با استقبال زیاد هممیهنان مواجه شده است.
نگاهی به اقدامات انجامشده از سوی عمال رژیم علیه این رود و علت خشک شدن آن: انحراف عمدی مسیر رودخانه برای استفاده از آب آن در صنایع فولاد و ذوبآهن اصفهان، بهعلاوه سوءمدیریت در عدم تعادل منابع آبی و مصارف بیش از حد اضافی، بهعلاوه برداشتهای غیرمجاز، انتقال آب رودخانه به حوضه خارج از استان اصفهان و مناطق دیگر بوده است.
مرگ خامنهای و سران سپاه و آنچه از رژیم باقی مانده است را به تنازع بقا واداشته و همزمان، بمبارانهای اخیر ذوبآهن اصفهان توسط جنگندههای آمریکا و اسرائیل موجب شده زایندهرود از تجاوز سپاه به آبهای خود و انحراف آن به ذوبآهن مزبور رهایی یافته، بار دیگر پس از سالها خشک شدن بستر رود، زایندهرود پرآب شود.
همچنین حجم آب دریاچه ارومیه، در مقایسه با سالهای گذشته، قریب به بیست برابر افزایش یافته و پرآب گردیده است که به معنی متوقف شدن استفاده از رودخانههای حوضه این دریاچه برای آبیاری اراضی مزروعی وابسته به سپاه و سرازیر شدن این آبها، همچون قرون گذشته، به سوی دریاچه ارومیه میباشد.
همه رفتارها و اقدامات رژیم برای تداوم حیات خود تاکنون، حاکی از کپیبرداری این رژیم از موجود نفرتانگیز و مفتخوری چون پاراسایت (انگل) بوده است؛ موجودی که برای زنده ماندن روی موجود دیگری زندگی میکند و برای بقای خود، تا حد مرگ به این موجود آسیب میرساند؛ عین آسیبی که رژیم ملا ـ سپاهی بر ایران و ایرانی وارد نموده است.
به این ترتیب میتوان مطمئن شد که با حذف بساط انگلی حاکم بر کشورمان و حاکم شدن اراده ملی بر آن، بار دیگر ایران ما، همچون گذشته و قبل از شورش کور پنجاهوهفت، آباد و آزاد گردد.