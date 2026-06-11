در فضای مجازی، قایقرانی یک بانوی ایرانی در نزدیکی پل خواجو، بر روی زاینده‌رود، با استقبال زیاد هم‌میهنان مواجه شده است.

نگاهی به اقدامات انجام‌شده از سوی عمال رژیم علیه این رود و علت خشک شدن آن: انحراف عمدی مسیر رودخانه برای استفاده از آب آن در صنایع فولاد و ذوب‌آهن اصفهان، به‌علاوه سوءمدیریت در عدم تعادل منابع آبی و مصارف بیش از حد اضافی، به‌علاوه برداشت‌های غیرمجاز، انتقال آب رودخانه به حوضه خارج از استان اصفهان و مناطق دیگر بوده است.

مرگ خامنه‌ای و سران سپاه و آنچه از رژیم باقی مانده است را به تنازع بقا واداشته و همزمان، بمباران‌های اخیر ذوب‌آهن اصفهان توسط جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل موجب شده زاینده‌رود از تجاوز سپاه به آب‌های خود و انحراف آن به ذوب‌آهن مزبور رهایی یافته، بار دیگر پس از سال‌ها خشک شدن بستر رود، زاینده‌رود پرآب شود.