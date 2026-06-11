ترامپ: توافق با ایران ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود
ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود.
او افزود که جیدی ونس، معاون ربیسجمهوری آمریکا، در مراسم امضای توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شرکت خواهد کرد.
ترامپ درباره ایران گفت به یک توافق عالی رسیدهاند و افزود نهایی شدن آن در چند روز آینده ممکن است.
او افزود که با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفتوگو کرده است.
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد که تنگه هرمز «بهطور رسمی بهمحض» امضای توافق باز خواهد شد.ترامپ: توافق برای آغاز مذاکرات هستهای با تهران تقریبا نهایی شده است
ترامپ: بعد از گفتوگو با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی، حملات شامگاه پنجشنبه لغو شد
دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت پس از تایید گفتوگوها در بالاترین سطح رهبری در ایران، حملات برنامهریزیشده شامگاه پنجشنبه علیه جمهوری اسلامی را لغو کرده است.
ترامپ نوشت نکات نهایی توافق با تایید آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر همراه بوده و محاصره دریایی تا نهایی شدن توافق ادامه خواهد داشت.
او همچنین گفت که زمان و مکان امضای توافق بهزودی اعلام خواهد شد.
اکسیوس: اختلافات اصلی در گفتوگوی چهارشنبه جمهوری اسلامی و میانجی قطری برطرف شد
اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد اختلافات اصلی تهران و واشینگتن برای رسیدن به یک تفاهمنامه، چهارشنبه در جریان گفتوگو میان مقامهای جمهوری اسلامی و میانجیهای قطری برطرف شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی پنجشنبه به چند کشور اعلام کردهاند مذاکرات تهران به توافقی اصولی منجر شده، اما مجتبی خامنهای باید تایید نهایی را صادر کند.
این منابع خاطرنشان کردند که هم ایرانیها و هم قطریها تاکید کردهاند که حملات آمریکا در طول شامگاه چهارشنبه، تردیدهای ایران نسبت به نیت واقعی ترامپ را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
رسانه وابسته به سپاه: بر خلاف اظهارات ترامپ، هیچ متن توافقی نهایی نشده است
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی هنوز هیچ متنی را برای توافق تایید نکرده است.
فارس افزود این منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفته بر خلاف اظهارات ترامپ، هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است.
پیشتر دونالد ترامپ گفته بود توافق با تهران تقریبا نهایی شده است.
رادار فرودگاه بینالمللی کویت در حمله پنجشنبه هدف قرار گرفته است
سازمان هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد سومین نامه اعتراضی خود را درباره هدف قرار گرفتن رادار فرودگاه کویت به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی ارسال کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، رادار فرودگاه بینالمللی کویت صبح پنجشنبه هدف قرار گرفته است.
سازمان هواپیمایی کویت افزود که این حمله به زخمی شدن افرادی و وارد آمدن خسارات جدی مادی به تاسیسات راداری و تجهیزات مدیریت ترافیک هوایی منجر شده است.
بگذارید توضیح دهیم ترامپ واقعاً چه میکند
واکنش نتانیاهو به توافق احتمالی تهران و واشنگتن