ترامپ: توافق با ایران ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود



ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر در اروپا امضا شود.



او افزود که جی‌دی ونس، معاون ربیس‌جمهوری آمریکا، در مراسم امضای توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شرکت خواهد کرد.



ترامپ درباره ایران گفت به یک توافق عالی رسیده‌اند و افزود نهایی شدن آن در چند روز آینده ممکن است.



او افزود که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرده است.



رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد که تنگه هرمز «به‌طور رسمی به‌محض» امضای توافق باز خواهد شد.ترامپ: توافق برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با تهران تقریبا نهایی شده است



ترامپ: بعد از گفت‌وگو با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی، حملات شامگاه پنج‌شنبه لغو شد



دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت پس از تایید گفت‌وگوها در بالاترین سطح رهبری در ایران، حملات برنامه‌ریزی‌شده شامگاه پنج‌شنبه علیه جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

ترامپ نوشت نکات نهایی توافق با تایید آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر همراه بوده و محاصره دریایی تا نهایی شدن توافق ادامه خواهد داشت.

او همچنین گفت که زمان و مکان امضای توافق به‌زودی اعلام خواهد شد.



اکسیوس: اختلافات اصلی در گفت‌وگوی چهارشنبه جمهوری اسلامی و میانجی قطری برطرف شد



اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد اختلافات اصلی تهران و واشینگتن برای رسیدن به یک تفاهم‌نامه، چهارشنبه در جریان گفت‌وگو میان مقام‌های جمهوری اسلامی و میانجی‌های قطری برطرف شده است.