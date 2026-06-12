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صفحه نخست » آمریکا تجهیزات سفر احتمالی جی‌دی ونس برای امضای توافقنامه با تهران را به ژنو منتقل کرد

jdv.jpgایران اینترنشنال - گزارش‌ها حاکی است ۹ فروند هواپیمای ترابری سی-۱۷ آمریکا تجهیزات مورد نیاز سفر احتمالی جی‌دی ونس و دونالد ترامپ به اروپا را منتقل کرده‌اند. این تحرکات همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق اولیه و احتمال برگزاری مراسم امضا در ژنو انجام شده است.

چهار فروند هواپیمای ترابری سی-۱۷ نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه راهی اروپا شدند و تجهیزاتی را برای سفر احتمالی جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به مراسم احتمالی امضای توافق با جمهوری اسلامی در ژنو در روزهای آینده، منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، همزمان پنج فروند دیگر از همین هواپیماها تجهیزات مورد نیاز سرویس مخفی آمریکا، دفتر نظامی کاخ سفید و نیروی هوایی آمریکا را برای حضور احتمالی دونالد ترامپ در نشست گروه هفت در نزدیکی ژنو به فرودگاه بین‌المللی این شهر منتقل کرده‌اند.

این تحرکات در حالی گزارش می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق اولیه افزایش یافته است.

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