چرا ترامپ مدام میان «توافق نزدیک است» و «حمله در راه است» در نوسان است؟

ترامپ میان دو هدف حرکت می‌کند: جلوگیری از جهش قیمت نفت و جلوگیری از برداشت ضعف درمقابل جمهوری اسلامی

خبرنامه گویا - این یادداشت تلاشی است برای توضیح آنچه ممکن است پشت پیام‌های متناقض ترامپ قرار داشته باشد. با این حال، باید توجه داشت که در ساعات اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال دستیابی به یک توافق یا «پیشرفت چشمگیر» در مذاکرات نیز منتشر شده و وضعیت همچنان سیال و در حال تغییر است.

از زمان اعلام آتش‌بس، دونالد ترامپ تقریباً هر روز میان دو پیام ظاهراً متناقض در رفت‌وآمد بوده است: یک روز می‌گوید توافق با جمهوری اسلامی «بسیار نزدیک» است و روز بعد هشدار می‌دهد که اگر توافقی حاصل نشود، حملات جدیدی در راه خواهد بود. بسیاری این اظهارات را نشانه سردرگمی یا بی‌ثباتی در سیاست آمریکا می‌دانند، اما شاید توضیح ساده‌تر این باشد که واشنگتن اساساً در حال دنبال کردن یک راهبرد دوگانه است: حفظ فشار حداکثری اقتصادی بدون ورود به یک جنگ تمام‌عیار جدید.

نشانه‌های هفته گذشته حاکی از آن است که دولت ترامپ در شرایط کنونی تمایلی به آغاز جنگی گسترده علیه جمهوری اسلامی ندارد. حتی پس از سرنگونی بالگرد آمریکایی و تبادل حملات اخیر، پاسخ‌های آمریکا محدود و هدفمند باقی ماند. خود ترامپ نیز چندین بار تأکید کرده که نمی‌خواهد وارد جنگی شود که هزینه‌های مالی و انسانی آن از کنترل خارج شود. در مقابل، به نظر می‌رسد واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که ادامه محاصره دریایی، محدودسازی صادرات نفت رژیم ایران و افزایش فشار اقتصادی می‌تواند ابزار مؤثرتری برای فرسایش توان حکومت باشد.