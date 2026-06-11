خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که چهارشنبه، تیم قطری برای میانجی‌گری وارد میدان شد و خبر از «عقب‌نشینی آمریکا از اضافه بندهای جدید» داد و این یعنی بازگشت به همان متن اولیه‌ای که هنوز منتظر تایید نهایی در ایران بود.

فارس اضافه کرد که متن فعلی قابل توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، متعلق به دو هفته پیش است.

این رسانه وابسته به سپاه ادامه دا که تا این لحظه، نه تنها جمهوری اسلامی پاسخ نهایی نداده، بلکه این آمریکا بوده که به خواسته قبلی خود بازگشته است.

خبرگزاری فارس افزود: «با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهادی جمهوری اسلامی را پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالا است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: احتمال فریب بالاست

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «احتمال فریب از سوی ترامپ بالاست، او فردا معامله بزرگی در پیش دارد و می‌خواهد فعلا اوضاع را آرام نگه دارد.

محکم‌تر بزنید، زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی و هوش مصنوعی دشمن در منطقه را ویران و نابود کنید تا بیشتر دردشان بگیرد.» این در حالی است که دونالد ترامپ اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی تا چند روز دیگر امضا خواهد شد.

بقائی، سخنگوی وزارت خارجه: هنوز توافقی نهایی نشده است



اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «مواردی که درباره توافق مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است و موضوع نهایی نشده است.»

او اضافه کرد: «وضعیت مذاکرات از ابتدا برای ما روشن بود و بخش عمده متن نهایی شده بود، اما آمریکایی‌ها مواضع خود را تغییر می‌دادند.»